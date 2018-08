DBU imødekommer krav fra spillere i træge forhandlinger DBU mener at have imødekommet spillernes krav om blandt andet bedre forplejning og kommercielle rettigheder.

Forhandlingerne går trægt i sagen om en ny aftale for spillerne på Danmarks A-landshold i fodbold.

Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU), der i øjeblikket prøver at lande en ny aftale med Spillerforeningen, der repræsenterer spillerne. Den tidligere aftale er udløbet.

DBU mener ellers at have imødekommet spillerne på fodboldlandsholdet i forhold til nogle af de krav, som de har stillet til fodboldunionen.

Landskampe i efteråret 5. september

20.45 Slovakiet-Danmark (Trnava) 9. september

18.00 Danmark-Wales (Nations League, Aarhus) 13. oktober

20.45 Irland-Danmark (Nations League, Dublin) 16. oktober

20.45 Danmark-Østrig (Herning) 16. november

20.45 Wales-Danmark (Nations League, Cardiff) 19. oktober

20.45 Danmark-Irland (Nations League, Aarhus)

Det gælder blandt andet udnyttelsen af spillernes kommercielle rettigheder.

»Vi har tilbudt spillerne bedre forhold på en væsentlig række af de områder, de har efterlyst – og vi har i sidste uge imødekommet deres ønsker i forhold til de kommercielle vilkår«.

»Nu bør vi få indgået en aftale, så vi ikke risikerer at stå i en situation med aflysninger og andre skadelige forhold«, siger DBU-direktør Claus Bretton-Meyer til fodboldunionens hjemmeside.

Også på forplejnings- og behandlingsområdet under landsholdssamlingerne mener DBU at have imødekommet spillerne.

»DBU har blandt andet tilbudt herrelandsholdet, at der fremadrettet bliver tilknyttet en kok til landsholdssamlinger både på hjemmebane og udebane samt, at der sikres gode flyforhold for spillernes rejser«.

»Samtidig vil DBU fortsætte den forøgede bemanding og fleksibilitet i forhold til behandlere som del af en generel styrkelse af sundhedsstaben«.

»Sidst men ikke mindst er DBU i gang med at undersøge muligheden for at etablere flere hybridbaner, der blandt andet skal bruges som træningssted for herrelandsholdet«, lyder det i meddelelsen fra DBU.

Danmark skal i næste uge møde Slovakiet og Wales, og der skal findes en løsning forinden, hvis kampene skal gennemføres.

Kampen onsdag 5. september på udebane mod Slovakiet er en testkamp, så en aflysning her vil ikke få de helt store konsekvenser.

Anderledes forholder det sig med hjemmekampen i Aarhus søndag 9. september mod Wales, en kamp som er en del af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) nyoprettede Nations League.

Hvis Danmark ikke stiller op i denne kamp, kan det i yderste konsekvens betyde udelukkelse fra kvalifikationen frem mod EM i 2020.

Sidste år havnede kvindelandsholdet i en konflikt med DBU om en ny landsholdsaftale.

DBU meldte af samme årsag afbud til VM-kvalifikationskampen ude mod Sverige, og Uefa dømte senere Danmark som taber af kampen med cifrene 0-3.

ritzau