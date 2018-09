DBU er under kæmpe tidspres: Udvider jagten på alternativt landshold til de lavere rækker Af frygt for ikke at kunne stille et landshold til to kommende kampe er DBU begyndt at søge spillere i divisionerne.

Efter den tilspidsede konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen leder fodboldforbundet akut efter alternative spillere, der kan forme et landshold i onsdagens testkamp mod Slovakiet.

Men det går åbenbart ikke helt glat.

Tidligere sendte DBU et brev ud til superligaklubberne, hvor de bad spillerne tage stilling til, om de vil stille op for Danmark. De fik frem til klokken 15 mandag til at melde sig på banen, før et alternativt landshold vil blive udtaget i aften - det er helt centralt, at danskerne stiller op til især Nations League-kampen mod Wales på søndag, da en aflysning i værste fald kan føre til, at Uefa udelukker Danmark fra de europæiske turneringer.

Det har imidlertid vist sig så vanskeligt at skaffe nok spillere, at DBU nu har udvidet jagten til de lavere rækker.

DBU er bekymret

Politiken er kommet i besiddelse af en mail, som elitechef Kim Hallberg har sendt til divisionsklubberne med samme formål som brevet til holdene i den bedste række:

»I første omgang har vi, helt naturligt, taget fat i de danske spillere fra Superligaen, ved at sportsdirektørerne i Superligaen har videresendt et brev fra DBU til spillerne. Vi har som forventet, i lighed med konflikten med kvindelandsholdet sidste efterår, oplevet at SPF (Spillerforeningen, red.) mobiliserer alle kræfter for at få deres medlemmer til at være solidariske med spillerne på A-landsholdet, til trods for at dette ikke er en arbejdskamp«, lyder det i mailen fra Kim Hallberg, der fortsætter:

»Bekymringen er derfor, om vi overhovedet når i mål, hvorfor vi ser os nødsaget til nu at kontakte jer, som ansvarlige i 1. og 2. division, og bede om samme støtte«.

Spillerforeningen opfordrer til solidaritet

Tidligere på dagen afslørede Jyllands-Posten, at Spillerforeningen har sendt SMS'er ud til superligaspillere for at få dem til at sige nej til DBU's opfordring om at stille op for landsholdet.

»Kan du ikke sende en besked til jeres trup og bede dem sige nej tak, hvis de skulle blive spurgt af DBU? Vigtigt at vi, spillerne holder sammen som kolleger,« lyder det i beskeden fra Thomas Lindrup, chef for spillerrådgivningen i Spillerforeningen.

Det er altså efter denne manøvre, at DBU er begyndt at søge spillere i de lavere danske fodboldrækker.

»Vi ved godt at I som klubber, og spillernes arbejdsgivere, på ingen måde hverken kan eller skal presse jeres spillere til at stille op, uanset hvor vigtig denne sag måtte være for dansk fodbold, og dansk landsholdsfodbold i særdeleshed, men håber at I vil støtte op og hjælpe med distribution af brevet, i håb om, at vi lykkes med at samle et hold, så vi på bedst mulig vis, kan få afviklet de to kampe«, skriver Kim Hallberg.

Mens superligaspillerne fik svarfrist til klokken 15, beder DBU divisionsspillerne om at melde tilbage inden klokken 19 mandag aften.