William Kvist har stadig en vigtig rolle for landsholdet

Åge Hareide havde aldrig forestillet sig, hvad han ville komme ud for, da han startede som dansk landstræner. At han skulle miste sit hold i forbindelse med en konflikt mellem Spillerforeningen og DBU, så et hemmeligt vikarlandshold måtte sendes på banen med en anden træner.

Og at han efter at have fået sine folk tilbage til turneringskampen mod Wales bekymret måtte vente på at få at vide, om en ny, permanent landsholdsaftale ville komme på plads.

Det gjorde den lørdag eftermiddag. Og hvis Hareide får sin kontrakt med udløb om to år forlænget, vil han være sikker på at kunne stille stærkeste hold helt frem til og med EM-slutrunden 2024. Så lang er den nye landsholdsaftale, seks år. Det er vigtigt. For det er jo både en farce og en tragedie, hvis forbundet og spillerne skal strides ved forhandlingsbordet hvert andet eller fjerde år. Nu er der arbejdsro og tid til at genskabe et tillidsfuldt forhold.

Det vigtigste i den nye aftale er et punkt, som er blevet parkeret langt væk i seks år. Det handler om arbejdsgiver-arbejdstager-problematikken. DBU føler sig ikke som arbejdsgiver for spillerne, Spillerforeningen mener det modsatte. Nu er de enige om at være uenige frem til 2024.

Afgørende for, at freden igen er brudt ud, er desuden, at både DBU og Spillerforeningen har gjort, som alle har bedt dem om. Hovedforhandlerne, de to direktører Mads Øland og DBU’s Claus Bretton-Meyer, er blevet skubbet lidt i baggrunden, og andre har overtaget hovedroller i forhandlingerne. DBU’s formandskab, Jesper Møller, Bent Clausen og Thomas Christensen, og William Kvist og Simon Kjær.

Formand Møller roste William Kvist i høje toner efter det sidste møde og var glad for Kjærs medvirken. Det var næppe glemsomhed, at Møller i samme forbindelse undlod at nævne Mads Øland, der har været så mange år ’i krig’ med DBU, at det halve kunne være mere end nok, som mange i forbundet mener.

Det er klart, at truslen om, at Danmark kunne blive smidt ud af EM-turneringen og/eller blive idømt bøder, såfremt vi skulle opleve en gentagelse af farcen omkring Slovakiet-kampen, har lagt pres på forhandlerne. Men nu er det kapitel afsluttet – bortset fra, at der vel kommer et efterspil, når slovakkerne har gjort op, hvor meget de vil have i erstatning fra DBU, fordi Hareide og hans mænd ikke stillede op.

Jesper Møller og Mads Øland erklærede sig tilfredse efter underskrivelsen af aftalen, hvor der bl.a. er afsat fem mio. kr. fra en mulig slutrundebonus, som spillerne fordeler til børnefodboldprojekter efter indstilling fra DBU og lokalunionerne. DBU etablerer to nye hybridbaner, og serviceringen af spillerne med bl.a. en ekstra kok og alt muligt optimeres løbende.

Det ser ud til, at spillerne/Spillerforeningen har givet sig lidt omkring de kommercielle rettigheder, så DBU kan bruge landsholdsspillerne mere aktivt, som Jesper Møller formulerer det, end hidtil i forbindelse med landskampe. Samtidig med, at de selvfølgelig har mulighed for at have individuelle sponsorer.

Mens vi stadig undrer os over, at der har været forhandlinger, lange og sikkert dyre med massiv advokatbistand, om denne aftale siden januar, må vi glæde os over, at Åge Hareide og spillerne – de bedste, vi har på holdet, der ikke har tabt i 20 kampe på stribe – nu kan koncentrere sig om det sportslige. På onsdag bliver truppen til venskabskampen i Nations League mod Irland og venskabskampen mod Østrig udtaget. Det er lidt af en sejr for alle i dansk fodbold, at der går seks år, før DBU og spillerne skal til forhandlingsbordet igen.