Landsholdsspillere roser DBU for scoop: Ham værten er rimelig troværdig Peter Møller har profilen til at genopbygge tilliden mellem landsholdsspillerne og DBU, mener spillerne.

Det vækker glæde blandt spillerne i landsholdslejren, at Dansk Boldspil-Union (DBU) i sidste uge ansatte den tidligere landsholdsspiller Peter Møller i en nyoprettet stilling som fodbolddirektør.

Peter Møller bliver spillernes mand i DBU-toppen, og hans ansættelse kommer belejligt, da tillidsforholdet mellem DBU og spillerne skal genopbygges i kølvandet på konflikten omkring en ny landsholdsaftale.

Forsvarsspilleren Mathias 'Zanka' Jørgensen, der var synlig i medierne under landsholdskonflikten, mener, at Peter Møller er det bindeled, som spillerne har savnet.

»Det er en rolle, som har været efterspurgt i lang tid. Det har ikke kun været fra spillerne, men også fra den mere fodboldmæssige side af DBU«.

»Vi ville gerne have en, der har lidt mere føling med, hvordan det er at være professionel fodboldspiller anno 2018«, siger 'Zanka'.

Forsvarsspilleren er sikker på, at Møller med sin fortid som professionel spiller og som formand for Spillerforeningen er den rette mand til at bygge bro mellem DBU og spillerne i den kommende periode.

»Der har været en distance mellem DBU som organisation og os spillere. Vi på landsholdet følte måske, at vi snakkede med nogle mennesker, som ikke var så fodboldkyndige. Det har været fedt at se fra vores side, at der bliver gjort noget ved det«.

»Peter er tidligere topspiller og har siddet på den anden side af bordet i Spillerforeningen og har diskuteret alle de her ting. Han ved, hvad der egentlig rører sig«, siger 'Zanka'.

Også Thomas Delaney var en af spillernes offentlige røster i konflikten med DBU. Han ser ligeledes ansættelsen af en fodbolddirektør som et imødekommende skridt fra DBU's side.

»Det ligner et scoop. Jeg tænker, at det ikke er skidt at have en mand i toppen. Han ved, hvordan fodboldverdenen foregår, og han er en ærlig mand, som nok skal fortælle os, når vi er skudte i låget«, siger Delaney.

Han mener også, at det vil styrke DBU's ansigt udadtil, at man med ansættelsen af en fodbolddirektør har et troværdigt ansigt og en fagligt stærk person, når der skal snakkes om landsholdets præstationer i medierne.

»Vi spillere har respekt for ham, og for det han har præsteret. Jeg tror, at det samme gør sig gældende for alle danskere, der har set ham søndag aften, når de har tændt for tv’et. De har tænkt, at ham værten er rimelig troværdig«.

»Hvis man kan være i både Brøndby og FCK og stadigvæk være respekteret, så må der være noget om det«, siger Thomas Delaney.

Målmand Kasper Schmeichel kalder det for en 'spændende ansættelse', men han har endnu ikke en fornemmelse af, om det hjælper at have 'en af sine egne' i DBU-toppen.

»Normalt har træneren været vores bindeled, og det har Åge også været for os, for det er ham, vi er gået til, hvis der har været noget. Men det bliver spændende at se, hvilken rolle Peter Møller kommer til at tage«, siger målmanden.

Peter Møller mødte mandag ind i landsholdslejren i Herning for at hilse på spillerne. Mandag aften drog han til Aalborg for at hilse på U21-landsholdsspillerne, og tirsdag aften skal han se fodboldkvindernes VM-playoffkamp i Viborg mod Holland.

