Landsholdet efter sønderlemmende kritik: Måske var åbent brev ikke den rigtige løsning Simon Kjær accepterer kritik af landsholdsspillernes åbne brev, som for spillerne var vigtigt at få sendt ud.

Det er ikke sikkert, at et åbent brev til fodbold-Danmark var den mest hensigtsmæssige måde at få sit budskab ud på, men det var vigtigt at få spillernes syn ud og få sat et punktum for den nu afblæste fodboldkonflikt.

Sådan siger landsholdsanfører Simon Kjær dagen efter, at han som en af tre spillere i landsholdets spillerråd mandag udsendte det åbne brev med spillernes synspunkter på konflikten mellem dem og DBU.

Brevet åbnede for ligeså mange spørgsmål, som det besvarede, men landsholdsmålmand Kasper Schmeichel havde ikke lyst til at uddybe synspunkterne i brevet mandag.

På sociale medier blev hashtagget #IkkeMitLandshold brugt flittigt, efter det åbne brev kom frem, og spillerne blev beskyldt for at øge og ikke mindske distancen mellem dem og befolkningen efter konflikten.

»Vi sendte brevet ud for at give vores synspunkter, og det var en måde for os at sige, at nu lægger vi låg på og kommer videre og fokuserer på at spille fodbold«, siger landsholdsanfører siger Simon Kjær.

»Det er svært at sige, om brevet er den rigtige løsning, men det var vigtigt for os at give vores syn på sagen. Jeg tror aldrig, at vi alle bliver 100 procent enige, men det er vigtigt, at vi står ved de ting, vi siger og gør«.

»Så må vi tage de tæsk, som der nu følger med. Man må være tro mod sig selv og de værdier, som man går op i. Det er meget vigtigt, at vi står fast på det, og så må vi respektere de negative ting, der nu følger«, siger Simon Kjær.

I brevet langer spillerne blandt andet ud efter medierne for primært at dække konflikten med 'de nemme og alt for voldsomme personangreb mod os spillere eller mod Mads Øland.'

Dækningen har ifølge Simon Kjær ført til uberettiget kritik og opfattelser af spillerne.

»Det har været svært at finde hoved og hale i det hele, og derfor kan jeg godt forstå, at der er folk, som har været ude for at ytre sig. Det må man acceptere. Men det er vigtigt for os at komme videre og spille fodbold«, siger Simon Kjær.

Landsholdsanføreren påpeger desuden, at spillerne både skal genoperette tilliden DBU og til befolkningen efter konflikten. Det gøres bedst ved at præstere på fodboldbanen, mener Kjær.

Sevilla-spilleren var først til rådighed for pressen tirsdag, da han først ankom til Herning sent mandag.

