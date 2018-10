Yussuf Poulsen vil score, ligesom Jon Dahl Tomasson gjorde RB Leipzig-angriberen er blevet mere målfarlig og laver nu mål, som assistent Jon Dahl Tomasson selv tit gjorde det.

Da Yussuf Poulsen hilste på Jon Dahl Tomasson ved ankomsten i mandags til landsholdstruppens jyske hovedkvarter på Hotel Eyde i Herning, var det første, RB Leipzig-angriberen sagde til Åge Hareides assistent: »Nu laver jeg mål på den måde, som du gjorde«. Tomasson nikkede. Han havde set tysk fodbold fra søndagskampene på tv.



Dagen forinden havde den 24-årige Bundesliga-spiller scoret fra kort afstand mod Nürnberg. Ikke noget smukt mål, hverken spektakulært, raffineret eller meget svært at lave. Hvis man altså er en angriber, der timer sit indløb rigtigt, kommer ind i en gunstig position og bare skal bugsere bolden få meter fremad.

Ja, en scoring af den slags, Jon Dahl Tomasson lavede så mange af, da han som hængende angriber var ekspert i at snige sig ind bag ryggen på forsvarerne til rette sted foran mål i det rigtige øjeblik. Dér kunne han møde og udnytte en pasning bagfra eller fra siden. Hvis nogen kan mindes flere end fire-fem Tomasson-kanonkasser, der kunne konkurrere om at vinde en pris for månedens mål, er det en overraskelse for os andre.

Flotte scoringer og grimme, heldige og tilfældige, med hovedet, knæet eller maven. Et mål er et mål, når bolden kommer over stregen. Yussuf Poulsen har nettet fem gange i sin klubs seks seneste kampe, så nu er kritikken af ham for at score for lidt forstummet. Og han er meget tilfreds med, at han har kunnet kopiere Jon Dahl Tomasson. Stort set alle hans mål i denne sæson er scoret fra højst ti meters afstand til målstregen.

Blot 12 mål i 106 landskampe

Når målmageren Christian Eriksen, der sørgede for scoringerne i 2-0-kampen mod Wales, er ude, må andre træde til og lave målene på landsholdet. Statistisk set kunne det give en smule bekymring, at de seks angribere, som er i truppen nu til Nations League-opgøret i Irland på lørdag og venskabskampen mod Østrig på tirsdag, tilsammen har været med i 106 kampe, men kun scoret i alt 12 mål.

Når man fremlægger de tal for Åge Hareide, bliver han lettere irriteret – dog med et lille smil – og siger, at vi danskere ofte er lidt for negative og kræver både flot fodbold og masser af mål. Og landstræneren og Yussuf Poulsen kan jo stilfærdigt henvise til resultaterne. Nul nederlag i 20 kampe i åbent spil og en godkendt præstation i VM-slutrunden i Rusland. Det er ret godt. Og Danmark kan sagtens vinde Nations League-gruppen og hente en gevinst på 11 mio. kr. på det.

»Jeg må lige sige, at du også skal se på det antal minutter, som vi angribere har spillet i de 106 kampe«, pointerer Yussuf Poulsen. »Jeg var indskifter i mange af mine første kampe. Og tidligere var jeg ikke en angribertype, som fokuserede meget på at lave en masse mål. Jeg tror heller ikke, at jeg kommer over 25 på klub- og landshold i denne sæson. Men jeg arbejder nu mentalt og på banen på at være mere fokuseret på at blive en bedre og mere målsøgende afslutter«.

»Jeg har fået mere rutine, min form er rigtig god nu, og jeg havde et godt VM i Rusland. Det gav selvtillid, som jeg har taget med ind i denne sæson. Jeg sparrer med trænerne – og skal også gøre det med Jon Dahl – for at finde frem til, hvordan jeg skal tilbyde mig endnu mere oppe foran. Jeg skal bedre kunne læse modstanderne og finde de mest gunstige positioner, når jeg kommer ind i feltet. Dér, hvor de nemme chancer ofte opstår«.