Champions League: Sprudlende Dortmund ydmyger Atlético i topkamp Thomas Delaney blev ankelskadet, da det tyske tophold igen vandt og holdt fast i en sand stime af succes.

FAKTA Onsdagens kampe Gruppe A: Club Brugge-Monaco 1-1, Dortmund-Atlético Madrid 4-0

PSV-Tottenham 2-2, Barcelona-Inter 2-0

Liverpool-Røde Stjerne 4-0, PSG-Napoli 2-2

Galatasaray-Schalke 0-0, Lokomotiv Moskva-Porto 1-3

Borussia Dortmund har fået en fremragende start på gruppespillet i Champions League med tre sejre i træk. Onsdag vandt den tyske storklub med danskerne Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen i startopstillingen med 4-0 på eget græs over Atlético Madrid i gruppe A.

For Delaneys vedkommende sluttede kampen dog allerede ti minutter før pausen, da han måtte lade sig udskifte med en skade.

U21-landsholdsspilleren Jacob Bruun Larsen var med i den første time på venstrekanten, og danskeren fik atter givet prøver på sine offensive kvaliteter, så længe kræfterne holdt.

Bruun Larsens afløser Raphaël Guerreiro cementerede ti minutter efter sin indskiftning Dortmund-sejren, da han sparkede en tværpasning i mål og øgede til 2-0.

I slutfasen slog de tyske værter til to gange, og det endte med en ydmygelse af de spanske gæster. Først gjorde Jadon Sancho det til 3-0, inden Raphaël Guerreiro med sit andet mål bankede værterne på 4-0.

Før pausen havde Axel Witsel gjort det til 1-0 med en afslutning fra kanten af straffesparksfeltet. Bolden ramte en modspiller på vej mod mål, hvilket gjorde det umuligt for Atlético-keeper Jan Oblak at stille noget op.

Skuffende spansk storhold

Dortmund dominerede de første 45 minutter, mens de spanske gæster var komplet ufarlige. Det ændrede sig dog efter pausen, hvor Atlético flere gange var tæt på at udligne.

Saúl Ñíguez havde et godt skud på overliggeren i begyndelsen af anden halvleg, og Angel Correa havde også et forsøg, der blev reddet ud på stolpen af Dortmunds keeper.

Mens Dortmund er på sikker kurs mod forårets ottendedelsfinaler med tre sejre i tre kampe, så har Atlético også gode muligheder for at spille sig videre.

Spanierne har 6 point og indtager en sikker andenplads i gruppe A foran AS Monaco og Club Brugge med hver et point. Monaco hentede onsdag 1-1 i Belgien.

Barcelona vinder uden Messi

FC Barcelona er snublende nær at gå videre til ottendedelsfinalerne. Onsdag aften vandt de spanske mestre 2-0 hjemme over italienske Inter, så spanierne topper gruppe B med 9 point for tre kampe.

Inter er nummer to med 6 point, mens Tottenham og PSV kun har et point hver efter en 2-2-pointdeling i Holland tidligere onsdag. De to bedste hold går videre fra gruppen, så Inter har gode muligheder trods nederlaget i Spanien.

Barcelona måtte undvære skadede Lionel Messi, men hjemmeholdet viste, at de kunne klare sig uden den argentinske stjernespiller. Rafinha bragte Barcelona foran 1-0 efter lidt mere end en halv times spil, da han flot udnyttede en aflevering fra Luis Suárez.

Syv minutter før tid kunne Lionel Messi fra sin plads på tribunen juble over endnu en scoring til Barcelona. Venstrebacken Jordi Alba løb med frem og udplacerede Samir Handanovic i Inters mål.

Liverpool nummer 1

I gruppe C vandt Liverpool som ventet forholdsvis let over serbiske Røde Stjerne, denne gang 4-0 på mål af Mohamed Salah (2), Roberto Firmino og Sadio Mane. Med sejren tager briterne førstepladsen i gruppen, da Napoli måtte nøjes med 2-2 i Paris mod PSG.

Trods en stjerneoffensiv med Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria og Edinson Cavani kunne storsatsende Paris Saint-Germain ikke score selv før til allersidst i kampen ved Di Maria. Det franske mandskabs første træffer kom via et selvmål, mens Lorenzo Insigne og Dries Mertens scorede for italienerne.

Ritzau