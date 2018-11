Valencia er på en svær jagt efter tidligere tiders storhed Den spanske storklub har fået en blandet start på sæsonen, hvor det blandt andet kniber med at score mål.

Valencia CF

Grundlagt 18. marts 1919 Hjemmebane: La Mestalla med en kapacitet på 49.500 Træner: Marcelino Udvalgte titler: Spansk mester 1942, 1944, 1947, 1971, 2002, 2004. Spansk pokalvinder 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008. Vinder af Europa Cuppen for pokalvindere 1980. Vinder af Uefa Cuppen 2004. Derudover: Tabende finalist i Champions League i 2000 og 2001.

I en ikke så fjern fortid kunne navnet Mestalla få det til at gyse i alle hold, der skulle gæste Valencias hjemmebane. Senest i nullerne var stadion en fæstning, hvor det hvidblusede hjemmehold bød selv de største klubber som Real Madrid og FC Barcelona op til dans, men siden mesterskabet i 2004 er det gået jævnt ned ad bakke for ’Los Che’.

Et velkomment lys i en ellers noget grumset fodboldhverdag på Costa Blanca er deltagelsen i årets udgave af Champions League, der kom i hus efter sidste sæsons 4. plads i La Liga, der antydede, at holdet var på vej tilbage mod toppen efter en turbulent periode.

I en gruppe med Juventus, Manchester United og Young Boys fra Schweiz er det endnu ikke blevet til nogen sejr for det spanske hold med Daniel Wass i truppen, og de resultater flugter meget godt med indsatsen hidtil i denne sæson i den hjemlige liga.

Efter 11 kampe er det blot blevet til en enkelt sejr suppleret med 8 gange uafgjort, og i Champions Leagues gruppe H har Valencia efter det indledende 2-0-nederlag til Juventus spiller remis mod både United og Young Boys. Kun en sejr over schweizerne i aften kan give lidt vind i ryggen til Valencia drømme om avancement fra gruppespillet, men i Spanien spørger de sig selv, hvor målene skal komme fra.

Og det er et fornuftigt spørgsmål. Valencia har nemlig i denne sæson haft overordentligt svært ved at finde vej til modstandernes netmasker, og i La Liga er målscoren efter de 11 kampe så mager som 7-9. Bedre er det ikke gået i Champions League, hvor Michy Batshuayi står for det spanske holds hidtil eneste mål i de tre kampe.

Tidligere kunne klubben fæstne lid til notoriske målscorertyper som Mario Kempes, Fernando og David Villa, men der er sket meget i Valencia, siden de gjorde livet surt for modstandernes forsvar.

Valencia CF har efter Real Madrid og FC Barcelona den største fanbase i Spanien, og klubben har med mellemrum kunnet vippe de to dominerende klubber af pinden i kampen om den sportslige magt. Første gang det skete var i 1940’erne og senest ved et par lejligheder i første halvdel af nullerne.

David Villa var fra 2005-2010 en af de store spillere for Valencia, men da klubben manglede penge, blev han solgt til Barcelona. Foto: Jasper Juinen/AP

I europæisk sammenhæng er de to tabte Champions League-finaler til henholdsvis Real Madrid (2000) og Bayern München (2001) Valencias mest kendte øjeblikke, men allerede i starten af 1960’erne vandt klubben den lille Inter Cities Fairs Cup to gange.

De sejre blev dog overgået i 1980, da Valencia efter straffesparkskonkurrence slog Arsenal i kampen om Europa Cuppen for pokalvindere. Argentinas VM-topscorer fra 1978, Mario Kempes, startede godt nok med at brænde Valencias første forsøg, men da Arsenals Graham Rix missede London-holdets sidste forsøg, røg pokalen til Spanien.

Hos Valencia var andre også Vesttysklands midtbanemotor og frisparksspecialist Rainer Bonhof blandt målscorerne. Han er blot et af flere store navne, der har spillet for Valencia, men rygraden på skiftende hold har altid været de spillere, klubben selv uddannede på akademiet Cantera.

Her har blandt andre Raul Albiol, Miguel Angel Angulo, David Albelda, Gaizka Mendieta, David Silva, Isco, Jordi Alba og Juan Bernat været igennem, og for fleres vedkommende er de endt i landets to største klubber.

I 1980’erne havde Valencia en skidt periode og rykkede efter 55 år i La Liga ud i 1986, men efter en svær periode og et hav af trænere kom der lidt ro på med trioen Claudio Ranieri, Hector Cupér og Rafael Benitez, der stod skiftevis ved roret i perioden 1997-2005.