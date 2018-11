Et virvar af transaktioner skulle skjule Manchester Citys overforbrug i milliardklassen

Vejen til udødelighed i fodboldens verden viste sig snørklet tidligere i år, nærmere bestemt en kold, våd septemberaften i den østlige del af Manchester.

Udsolgt var der ikke på City of Manchester Stadium, og mange af vip-boksene var tomme – hvilket var overraskende i betragtning af, at det var holdets første gruppekamp i Champions League med Olympique Lyon som modstandere. Kampen endte i frustration med et overraskende nederlag mod det franske hold, der vandt 2-1. City-fans styrede mod udgangene i det 80. minut.

I forrige sæson havde toptræneren Pep Guardiola og hans hold sat flere rekorder i Premier League. Aldrig før havde et hold scoret så mange mål, hentet så mange point eller vundet så mange kampe.

Serie Manchester City bag facaden Der Spiegel har - som en del af afsløringerne fra Football Leaks - beskrevet Manchester Citys forretningsmetoder i bestræbelserne på at blive verdens mest magtfulde fodboldklub. Det sker i en fortælling i 4 kapitler. Dette er kapitel 2. Læs kapitel 1 her.

Men i forårets Champions League-sæson blev Guardiolas hold slået ud af turneringen i kvartfinalen af FC Liverpool. Faktisk er det aldrig lykkedes City at være med i en CL-finale; det er den sidste mesterskabstitel, som klubben mangler at vinde for at nå gudestatus i fodboldsporten. Som det fremgår af Gardiolas kontrakt, kan han se frem til to millioner pund, hvis han får held med det.

Men denne higen efter anerkendelse – og det anseelige præmiebeløb, der følger med – er forbundet med denne forbandede turnering, der arrangeres af Uefa. Og Manchester City er ikke synderligt begejstret for Uefa. I årevis har holdets fans, der ellers er en rolig tilhængerskare, buhet af deres lungers fulde kraft, hver gang Champions League-hymnen spilles. Fans af City mener, at de og deres hold er blevet behandlet uretfærdigt af Uefa. Særligt den bøde, som holdet var tvunget til at betale i 2014 efter at have overtrådt Uefa’s FFP-regler, blev set som uretfærdig behandling.

Uefa nøjedes med grotesk lille bøde

Men dokumenter fra Football Leaks viser, at Uefa faktisk var alt for eftergivende over for Manchester City. Det europæiske fodboldforbund var vidende om, at City slap billigt med en grotesk lille bøde på trods af klubbens vidtrækkende svindel.

Hvad Uefa ikke kendte til, var det enorme omfang af Manchester Citys svig – et bedrageri, der begyndte, da sheik Mansour overtog klubben i 2008.

Da klubbens nye chefer fra Abu Dhabi købte holdet i 2008, var Manchester City i dårlig stand. Holdet havde ikke vundet en Premier League-titel i 40 år og endte konstant i anden række i forhold til rivalerne i den anden ende af byen, Manchester United. Men ved overtagelsen begyndte de med det samme at implementere deres strategi: at pumpe så mange penge i klubben, at klubben var i stand til at tage konkurrencen op – eller snarere tvinge sin vilje igennem i konkurrencen. I de første to år efter ejerskiftet pungede Manchester City ud med 300 millioner euro til nye spillere. Sheik Mansours trænere fik holdet op på et helt andet niveau, netop som de første spillerhandler gik igennem.

Men der var et problem: Uefa’s FFP-regler, som forbød klubberne at bruge flere penge, end de kunne tjene ind. I værste fald kunne de hold, der brød reglerne, blive udelukket fra de europæiske turneringer, herunder Champions League. Uefa-præsident Michel Platini stod fast: »Hvis en klub overtræder reglerne, vil vi ikke give dispensationer«.

Det kan næppe undre, at cheferne i Manchester City var nervøse.

Hele deres strategi beroede på kapitalindsprøjtninger fra en mand, der ejer en yacht til 500 millioner euro med to tilhørende helikopterplatforme, og som også er indehaver af en af de hurtigste og dyreste biler i verden: Bugatti Veyron. Og dem har han fem af. Ifølge fortrolige udregninger øste han omkring 1,1 milliarder pund i klubben i de første fire år, han ejede Manchester City.

Spillerkøb for 140 mio. euro

Klubbens chefer indså allerede i januar 2010, at de nye FFP-regler, som ville træde i kraft i 2013, ville blive dødsstødet til deres forretningsplan. De agtede trods alt at fortsætte med at tilføre penge i stride strømme i de kommende år. En mulig løsning kunne have været ganske enkel: City kunne have etableret nye indtægtskilder, som ikke var knyttet til sheiken, reduceret omkostningerne og sænket de forventninger, mange havde til fodboldprojektet.

Men nej: Hvis man har i sinde at købe sig adgang til fodboldens stjernehimmel, kan man ikke bøje sig for reglerne.

I sommeren 2010 brugte Manchester City mere end 140 millioner euro på nye spillere med yderligere investeringer for 90 millioner euro klar til året efter. Før holdet blev solgt til den nye ejer fra Abu Dhabi, var spillere som Martin Petrov, Rolando Bianchi og Georgios Samaras på spillerlisten, men de måtte snart vige pladsen for navne som Sergio Agüero, Mario Balotelli og Carlos Tévez. I 2012, året før FFP-reglerne trådte i kraft, slog klubbens bogholdere alarm. »Uden væsentlige nye indtægter (...) vil Eufa’s FFP IKKE blive overholdt«, fremgår det af en intern underretning. Mulighederne for at undgå overtrædelser »skal forfølges aggressivt«.

Klubbens ledelse begyndte at opsøge allierede i deres forsøg på at forhindre den truende katastrofe. Manchester Citys administrerende direktør, Ferran Soriano, henvendte sig til andre klubchefer om et møde i sammenslutningen af europæiske klubber ECA, en gruppe, der varetager interesserne for professionelle klubber i Europa. Og han kunne knap beherske sig, da han udtrykte sin foragt for dem, der støttede FFP-reglerne.

»De presser alle sammen på for FFP på en måde, som (sic) ethvert industriforbund ville skamme sig over«.

Han sagde, at visse klubber underhånden var imod FFP, men at de var bange for at sige det åbent. Hvilket komplicerede det hele.

»Vi er nødt til at kæmpe imod«, skrev Soriano i et notat, »og vi er skal gøre det i det skjulte, eller også vil vi blive udpeget som fodboldens globale fjender«.

Kreative løsninger i ’Projekt Langbue’

Bag lukkede døre begyndte ledelsen at lede efter »kreative løsninger« for at omgå reglerne, og det førte til lanceringen af et hemmeligt projekt med det noget krigeriske navn Projekt Langbue.

Klubbens øverste juridiske rådgiver, Simon Cliff, forklarede navnet i en intern mail: Langbuen var »det våben, som englænderne brugte til at besejre franskmændene i slaget ved Crécy og Azincourt«. For ledelsen i Manchester City var fjenden tilsyneladende Michel Platini, den franske Uefa-præsident, og hans signaturprojekt FFP.

Blandt klubbens medarbejdere ville Projekt Langbue gennem de næste mange år være synonymt med kampen mod FFP. Under Sorianos ledelse etablerede Manchester City »en central model«, der »gør det muligt at flytte mange af driftsudgifterne helt eller delvist væk fra klubben«.

Det giver et afslørende indblik i holdets fremgangsmåde: Høje omkostninger og tab er acceptable, så længe de kan skjules for Uefa. Til dette formål etablerede Manchester City et datterselskab, der skulle tage sig af en portion af – og omkostningerne ved – nogle helt almindelige forretningsaktiviteter.

For eksempel overførte klubben marketingrettighederne for spillerne til et eksternt firma. Normalt skal professionelle hold betale deres sportsudøvere for retten til at bruge dem i klubbens marketingmateriale. Men City fik andre til at købe marketingrettigheder – en udspekuleret plan.

Pludselig behøvede klubben ikke længere betale for marketingomkostningerne – det skulle de nye ejere, og det gav klubben nye besparelser, som kunne præsenteres for Uefa’s kontrollanter: Næsten 30 millioner euro i dette tilfælde. Marketingfirmaet fik navnet Fordham Sports og er »meget vigtig for målsætningen i Langbue«, skrev økonomidirektør Jorge Chumillas i internt notat.

Det var for godt til at være sandt. Og klubben fik to eksperter med om bord for at spinde et væv af løgne: Jonathan Rowland og hans far, David.