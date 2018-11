Gyser: To succeshold fra VM slås for overlevelse i Nations League Wembley lægger søndag græs til en regulær gruppefinale i Nations League, hvor VM's topscorer og VM's bedste spiller duellerer.

Torsdag aften fik stor indflydelse på søndag eftermiddag. Det blev en realitet, da de kroatiske VM-sølvvindere hjemme i Zagreb nedkæmpede Spanien og vandt 3-2 i Nations League. Med den sejr kan alle tre nationer i den øverste rækkes gruppe 4 slutte som nr. 1, når England søndag eftermiddag på Wembley tager imod kroaterne i den sidste gruppekamp.

Og hvis man skal tage den unge kroatiske forsvarsspiller Tin Jedvajs ord for pålydende, så er Kroatien ikke ligefrem skræmt ved tanken om et fyldt engelsk nationalstadion.

»Vi er meget motiverede til kampen mod England efter sejren over Spanien«, sagde den dobbelte målscorer ifølge bbc.com kort efter sin store succes.

»Vi kan sagtens besejre England, og det beviste vi ved VM i Rusland. Vi er nok en slags favoritter, selv om vi er på udebane, føler jeg«.

22-årige Tin Jedvaj, der til daglig spiller for Bayer Leverkusen, blev matchvinder i tillægstiden i Zagreb, og han henviser til VM-semifinalen, hvor kroaterne dog skulle ud i forlænget spilletid, før Mario Mandzukic afgjorde opgøret og skaffede finalebilletten. Han er i øvrigt ikke længere til rådighed.

Med ellers er offensiven med profiler som Ante Rebic, Luka Modric og Ivan Perisic på plads. Nyt førstevalg i front er Hoffenheim-spilleren Andrej Kramaric, og til at bakke offensiven op ligger Ivan Rakitic og Marcelo Brozovic igen og styrer på midten.

Tilfreds engelsk landstræner

Men englænderne er også fortrøstningsfulde, for torsdag varmede søndagens værtshold op ved at besejre USA 3-0 i en venskabskamp på Wembley. Her blev der som et særligt indslag sagt et endeligt farvel til Wayne Rooney.

»Vi ville bruge kampen mod USA til at se lidt nærmere på nogle af de unge spillere«, forklarer Gareth Sothgate på BBC Radio 5 live. »Vi fik et glimt af fremtiden, og selv om det var et ganske urutineret hold, vi sendte på banen, så løste alle det godt, og spillerne lærte noget af opgøret. Noget af vores angrebsspil i især den første halve time var virkelig spændende«.

Jeg er sikker på, at uanset hvem der har fået ideen til Nations League, så sidder vedkommende og hygger sig et eller andet sted i Schweiz Gareth Southgate, engelsk landstræner

Med hensyn til opgaven mod Kroatien er der ingen tvivl om, at der hersker respekt.

»Jeg vidste, at Spanien ville få problemer. Kroatien har vist stor modstandskraft og moral, og det gør søndagens kamp til noget ganske særligt. Jeg er sikker på, at uanset hvem der har fået ideen til Nations League, så sidder vedkommende og hygger sig et eller andet sted i Schweiz. Vi ved, at vi ikke må undervurdere kroaterne, og de har fået et stort mentalt løft før den sidste gruppekamp, der må blive et spændende punktum for et godt fodboldår«, siger den engelske landstræner.

»Jeg håber selvfølgelig, at mine spillere har taget Rooneys ydmyghed til sig, og jeg synes, vi har rigtig god konkurrence om pladserne i startopstillingen. Kampen mod USA var god for os, og den sidste gruppekamp viser alle, hvad Nations League egentlig handler om«.