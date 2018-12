Spillere fra FC Nordsjællands akademi i Ghana: Vi blev udsat for fysiske afstraffelser

De blev bedt om at knæle i den bagende sol, alt efter hvor lang tid lederne på fodboldakademiet Right to Dream i Ghana mente, at drengene skulle straffes. Ifølge flere tidligere spillere på akademiet var det den mest almindelige straf.

»Det kunne vare én, to eller tre timer, hvor vi knælede i den bagende sol. Det blev kaldt ’kneel down’«, siger den i dag 20-årige Collins Tanor.

Sammen med tre andre afrikanske spillere med en fortid på Right to Dream, der leverer spillere til superligaklubben FC Nordsjælland, står Collins Tanor nu frem og fortæller om fysisk straf og psykisk pres over for drenge på akademiet for 10-18 årige vestafrikanere.

Collins Tanor gik på Right to Dream i perioden 2008-15 og blev gennem årene ikke bare en talentfuld fodboldspiller, som bar anførerbindet for Ghanas U-17 landshold. Han blev også akademiets ansigt udadtil og fik et tæt bånd til sIfølge Collins Tanor kunne drengene blive straffet for mange ting.

»Hvis nogen gjorde noget dumt. Alt, hvad en dreng kan finde på. Miste en bold, ikke gøre en indsats og blive betragtet som doven. Sådanne ting kunne føre til afstraffelse«, siger Collins Tanor. Efter et ophold i FC Nordsjælland er han i dag udlejet fra engelske Manchester City til superligaklubben Hobro.



»Meget almindelig« afstraffelse

Også de tidligere elever Kamal Sowah, Kingsley Fobi og Amoah Francis Dominic fortæller om hård disciplin.

»De slog mig i ansigtet«, siger Kamal Sowah, der i dag er på kontrakt i den engelske klub Leicester og er lejet ud til den belgiske klub Leuven.

Han fortæller, at der var »meget afstraffelse på Right to Dream«, og at han fordi han brugte sin telefon en hverdag, mens akademiet kun tillod det i weekenden.

Fælles for elevernes beretninger er især straffen med at skulle knæle på jorden.

»Det kunne vare i timevis. Indenfor, udenfor i solen – overalt. Nogle gange på fliser«, siger Kingsley Fobi, der er på kontrakt i engelske Watford og lejet ud til spanske Ibiza.

Den form for afstraffelse var »meget almindelig«, siger Amoah Francis Dominic, der i dag står uden klub og som de andre unge mænd kan give talrige konkrete eksempler på afstraffelser.

»Engang tog de vores madrasser af, så vi måtte sove på sengens træbund i flere uger«, siger Amoah Francis Dominic.

Right to Dream afviser anklager

Flere episoder har prentet sig detaljeret ind i Collins Tanors hukommelse. En af de hårdeste skete i hans tidlige år på akademiet.

»Jeg husker en hændelse, hvor vi mistede en bold, og vi ledte efter den i buskene, så vi alle kom for sent i skole. Så blev vi stillet op og fysisk slået med stok for at komme for sent«, siger Collins Tanor.

Han ser afstraffelsen som et redskab, der skulle skabe frygt og give akademiet en form for kontrol over eleverne.

FC Nordsjælland-ejer afviser anklagerne.

»Right to Dream tillader ikke mishandling af eleverne. Disse konkrete anklager er enten falske eller overdrevne eller taget helt ud af sammenhængen – og de er fremført af et lille antal utilfredse tidligere elever«, skriver Right to Dream til Politiken, men tilføjer dog, at

»Der har været et lille antal af hændelser i vores 20-årige historie – de fandt alle sted for et antal år siden – som er imod vores politik om ingen mishandling af elever.