Drenge måtte knæle i solen i timevis som straf på fodboldakademi i Ghana

Korset hænger om halsen i en guldkæde. 20-årige Collins Tanor ligner en ung fodboldspiller på vej frem i livet med masser af selvtillid. Men han er også en ung mand med en kristen overbevisning som et moralsk kompas og en grundpille i sit liv.

Eller som han selv formulerer det:



»Jeg er en meget religiøs person, og min familie lærte mig aldrig at afsky eller hade andre mennesker«.

Hans kristne tro er intakt, og han bærer med stolthed korset om halsen. Men han er blevet rystet i sin positive grundindstilling til livet. Væk er hans tiltro til hans mentor og faderskikkelse gennem otte år på fodboldakademiet Right to Dream i Ghana.

Ejeren af akademiet, Tom Vernon, tog den dengang 10-årige Collins Tanor til sig, og gennem årene blev han ikke bare en yderst talentfuld fodboldspiller, som bar anførerbindet for Ghanas U-17 landshold. Han blev akademiets poster boy og var en af de udvalgte drenge på akademiet, som besøgte den britiske premierminister David Cameron i 2012 i Downing Street 10 i London.

Som Right to Dreams ansigt udadtil så mange drenge på fodboldskolen op til ham og ville gøre alt for at gå i hans fodspor, fortæller han.

Med sit intelligente, velovervejede væsen og sine store talegaver viste Collins Tanor fornemme gæster rundt på akademiet og fortalte om Right to Dreams målsætning om at redde fattige afrikanske drenge og give dem en fremtid med uddannelse og en mulighed for en professionel fodboldkarriere.

Alt sammen fordi han stolede blindt på den britiske ejer Tom Vernon. Med den tillid til andre mennesker, som han havde lært hjemme fra sin mor og far.

»Sådan er ghanesiske drenge. Vi er på den måde meget disciplinerede. Hvis nogen gør noget godt for dig, føler du dig i gæld til den person. Det er den måde, vi er opdraget på. Vi skal vise respekt og være taknemmelige over for enhver, som hjælper os«, siger Collins Tanor.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner dokumenter viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet. Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations. Denne artikel er en opfølgning på tidligere historier, og den bygger på interviews med fire tidligere elever fra fodboldakademiet Right to Dream. Politiken har mødtes to gange med Collins Tanor og talt i telefon flere gange med Amoah Francis Dominic, mens norske VG har mødtes med Kingsley Fobi i Spanien og Kamal Sowah i Belgien. Dialogen med alle kilder er foregået over flere omgange. Vis mere

Men hans mentor misbrugte den tillid, mener han. Flere gange bruger han formuleringen mind games om det, der foregik på akademiet.

»Tom Vernon drev et spil med vores hjerner, og det vækker ikke gode følelser i mig i dag«, siger han og holder en pause. Før han med tryk på hver stavelse fortsætter:

»Jeg vil gøre en forskel og forandre dette. Hvis denne organisation skal fortsætte, skal det gøres rigtigt«.

Collins Tanor er i dag 20 år og spiller efter sin tid i FCN i superligaklubben Hobro. Han er ejet af engelske Manchester City

Hykleri og afstraffelse

Vi sidder i cafeen på Radisson Hotel tæt ved hovedbanegården i København. Collins Tanor har bestilt vand, men han glemmer næsten at drikke af glasset, efterhånden som han får talt sig varm. Han har meget på hjerte.

Han har taget en alvorlig beslutning. Alt skal frem. Som mangeårig forbillede for de afrikanske drenge på akademiet føler han et stort ansvar:

»Drenge sender sms’er til mig hver dag. Jeg var rollemodellen, som alle så op til, og mine bedste venner er alle spillere fra Right to Dream. Vi levede og gjorde de samme ting næsten hver dag i otte år«.

I øjeblikket er han udlånt til superligaklubben Hobro fra Manchester City, men han har tilbragt et par dage i Nordsjælland for at besøge sine venner.

Nu har han besluttet at stå offentligt frem for at få ændret forholdene for de afrikanske spillere fra Right to Dream, og det gælder også de spillere, som havner i FC Nordsjælland i Farum, som Tom Vernon købte for tre år siden.

Her spillede Collins Tanor selv i to år, før han for knap et år siden insisterede på at komme væk fra klubben i Farum og dermed sagde nej til Tom Vernon.

For fire uger siden kunne Politiken på baggrund af dokumenter fra Football Leaks afsløre, at Tom Vernon som ejer af både Right to Dream og FC Nordsjælland indgik skjulte aftaler. Farum-klubbens afrikanske spillere fra fodboldakademiet Right to Dream blev brikker i et økonomisk spil, hvor Manchester City fik lov til gratis at hente dem. Til gengæld fik akademiet i Ghana en årlig støtte fra den engelske topklub.

De interne dokumenter viser, at storklubben ikke vurderede alle spillere fra Right to Dream til at have en reel chance for at spille sig på det stærke førstehold. Nogle af de unge vestafrikanere var ’værdispillere’ – en slags økonomiske investeringer. Og Tom Vernon forpligtede akademiet såvel som FC Nordsjælland til at »gøre sit bedste for at effektuere« et skifte, hvis Manchester City ønskede en spiller.

Men Collins Tanors fortælling går langt videre end det og handler om behandlingen af de afrikanske spillere.

Hans fortælling er en historie om et akademi i Ghana, som i hans tid i perioden 2008-15 ofte blev drevet med hård disciplin over for drenge i alderen 10-18 år. Han siger, at der både var hård fysisk afstraffelse og psykisk pres. Desuden oplevede han hykleri og skjulte dagsordener på akademiet. Og han føler, at han blev udnyttet, da han senere var i FC Nordsjælland.

Disse anklager afviser Right to Dream i et skriftligt svar til Politiken:

»Right to Dream tillader ikke mishandling af eleverne. Disse konkrete anklager er enten falske eller overdrevet eller taget helt ud af sammenhængen – og de er fremført af et lille antal utilfredse tidligere elever«.

Ifølge Right to Dream har der dog tidligere været »hændelser«.

»Der har været et lille antal af hændelser i vores 20-årige historie – de fandt alle sted for et antal år siden – som er imod vores politik om ingen mishandling af elever. Hvor det var relevant, har vi samarbejdet med Departementet for Social Velfærd, og personale er blevet afskediget eller disciplineret og har fået yderligere uddannelse«, lyder det fra akademiet.

Som svar på Politikens spørgsmål har organisationen desuden fremlagt skriftlige udsagn fra andre af akademiets tidligere spillere, der roser Right to Dream og siger, at de ikke har oplevet »fysiske overgreb«.

Men tre andre tidligere elever på den ghanesiske fodboldskole står også frem over for Politiken og det europæiske samarbejde European Investigative Collaborations (EIC) og fortæller om hård afstraffelse på akademiet. Deres beretninger stemmer overens med Collins Tanors.

Fornuftig skoledreng

Alt dette kendte Collins Tanor dog intet til, da han som 10-årig i 2008 deltog i en skoleturnering og blev kontaktet af en talentspejder fra Right to Dream, der er registreret som en ngo og har som officielt mål at hjælpe underprivilegerede børn fra Vestafrika. Men egentlig var hans familie ikke vild med, at han spillede fodbold.



»Mine forældre var skeptiske. Deres opfattelse var, at hvis du er fodboldspiller, går du ikke i skole. Du forlader bare hjemmet for at spille fodbold. Det blev ikke set som en måde at stige socialt i samfundet, så mine forældre bad mig om at gå i skole. Så jeg var en fornuftig skoledreng, selv om jeg ønskede at blive fodboldspiller«, fortæller Collins Tanor.

Han voksede op med tre ældre søstre og en yngre bror. Han fortalte sin far, at hans drøm var at komme på et fodboldakademi. Faren bad ham om at vente, indtil han blev ældre, fordi hans lillebror ellers ville savne ham.

»Så det højeste niveau for mig var skoleholdet, og så blev jeg udtaget til et regionalt hold, hvor de samlede de bedste spillere fra hver skole«, siger han.

Collins Tanor deltog i et stævne, hvor de regionale hold mødtes, og hans hold vandt.

»Alle akademier og fodboldklubber i Ghana var til stede for at spejde efter de nyeste og bedste talenter«, fortæller han.

Han fik tilbuddet om at komme til udtagelse på Right to Dreams akademi. Især hans mor var svær at overbevise. Hun syntes, at han var for lille som 11-årig, og så var der spørgsmålet om uddannelse.

»Mine forældre ville bruge deres sidste penny på, at deres børn gik i skole. Det var det største. Så det var min mors vigtigste spørgsmål, og hun blev ved med at spørge akademiet, om jeg kom til at gå i skole«.

Hans mor blev beroliget. Hver dag var der god skolegang på akademiet. Men for at komme ind og få et gratis scholarship skulle Collins Tanor gennem en testperiode på akademiet.

»Hver uge kom der drenge ind, og andre blev sendt hjem. Jo længere jeg blev, jo større blev min chance. Vi blev færre og færre i udvælgelsesprocessen«, fortæller han.

Han slap gennem nåleøjet. Hans forældre underskrev en aftale med akademiet, og så var dagene lagt i faste rammer.

Drengene stod op klokken 5.30 om morgenen. Trænede og gik i skole – og trænede igen inden aftensmaden. De spillede kampe i weekenden og havde de fleste søndage fri, som dog blev brugt på lektier, så de var klar til skolen mandag. Det var hårdt for drengene.

»Mange ville hjem, fordi det var for meget for dem, og de savnede deres forældre. Samtidig skulle vi præstere hver eneste dag; det var virkelig hårdt. Men jeg tænkte, at jeg måske kunne hjælpe min familie på længere sigt, hvis jeg arbejdede hårdt og holdt ud«, fortæller Collins Tanor.

Rytmen var, at drengene var på akademiet i tre-fire måneder ad gangen, hvorefter de kunne besøge deres familie i omkring tre uger.

Anfører for akademiet

Collins Tanor endte med at opnå en høj status på akademiet. Han var en mønsterelev og havde lederpotentiale. Det var naturligt for ham at gå forrest. Både på og uden for banen. Han var anfører på akademiets ungdomshold, og siden blev han captain for hele akademiet.

»Det handlede hovedsagelig om fodbold, når du blev udpeget som anfører for et hold. Men når du fik hvervet som anfører for hele akademiet, handlede det også om skole og din personlighed. Akademiets anfører er bindeleddet mellem drengene og alle lederne af akademiets afdelinger«, siger han.

Og så var der relationen til Tom Vernon. Han blev nærmest en del af den britiske ejers familie.

»Jeg var hans søns gudfar. Så tæt var jeg på ham og hans familie«, fortæller Collins Tanor.

Som Right to Dreams ansigt udadtil havde han særlige opgaver.

»Når der kom besøgende, viste jeg dem rundt på akademiet. Jeg var the poster boy. Så jeg holdt taler og blev interviewet«.

Fakta Right to Dream Fodboldakademiet Right to Dream er stiftet for 20 år siden i Ghana af briten Tom Vernon med det erklærede mål at hjælpe underprivilegerede børn. Det har status af ngo. Right to Dream får hvert år et millionbeløb fra storklubben Manchester City, som siden 2010 til gengæld har sikret sig førsteret til de største afrikanske talenter fra akademiet. I december 2015 købte en investorgruppe med Tom Vernon i spidsen FC Nordsjælland.

Når han i dag tænker tilbage til den tid, er han ikke i tvivl om, hvorfor han blev brugt som plakatsøjle for Right to Dream.

»Ingen historie sælger bedre, end når den kommer fra drengene selv. Så jeg talte med sponsorer og var med til velgørenhedsarrangementer. Hvis det kommer fra en dreng, tror folk mere på det, og vi fik at vide, at vi skulle sige, at vi kom fra ingenting. Så tegnede det et stærkere billede af akademiet«, fortæller Collins Tanor.

Problemet var, at det ikke passede for flere af drengene. De kom mange steder fra. Ghana, Elfenbenskysten, Nigeria og andre vestafrikanske lande.

Nogle kom ganske rigtigt fra fattige Nima, som er den muslimske bydel i Ghanas hovedstad, Accra, hvor familierne bor i huse med afskallede facader, revnede lervægge og hullede, rustne bliktage. Her kan fodbolden være en vej ud af elendigheden.

Andre som Collins Tanor kom fra pænere områder. Hans familie fra Brong-Ahafo i det sydlige Ghana var ikke velhavende, men de kunne klare sig, og det var et trygt hjem. Men Collins Tanor lirede en historie af.

»Nogle gange var jeg bare en klog dreng, som vidste, hvad jeg skulle sige for at få folk til at støtte akademiet«, fortæller han.

Hovedindholdet af det, han dengang sagde gang på gang, erindrer Collins Tanor sådan her:

»Vi drenge er meget, meget glade for at være her. Vi er underprivilegerede børn, som nu har fået en mulighed for at vise vores talent. Så vi takker vore kære Gud for enhver donation eller ethvert sponsorat, og vi vil takke alle mennesker for det, de har gjort for os«.

Men hvorfor deltog han i denne pæne facade?

»Vi var i et lukket miljø og fanget i det samme system i otte år. Jeg har set serien ’Prison Break’ mange gange, fordi det får mig til at tænke på konceptet. Hvis man er placeret et sted og bliver bedt om at gøre det samme hver dag, bliver det et instinkt«, fortæller han og tilføjer:

»Det var et meget interessant sted at være, og jeg var heldig for at få muligheden for at være der. Men som jeg blev ældre og var i stand til at træffe mine egne valg, begyndte jeg at stille mig selv spørgsmål«.

Der var nemlig også en anden virkelighed bag solstrålehistorien om de mange fattige børn, som blev reddet af Tom Vernon og Right to Dream. Der var frygten og afstraffelserne, fortæller Collins Tanor. Som også ramte ham, selv om han var rollemodellen for de andre:

»Jeg blev straffet flere gange. Alle fik deres andel. Ligegyldigt hvad. Måske fik jeg lidt mindre end andre, men jeg fik min andel«.

Slået for at komme for sent

Han nævner flere episoder og eksempler på straffesystemet.

»Jeg husker en hændelse, hvor vi mistede en bold, og vi ledte efter den i buskene, så vi kom alle for sent til skole. Så blev vi stillet op og fysisk slået med stok for at komme for sent. Det var i de første år«, siger Collins Tanor.

En anden gang kom nogle af drengene for sent efter en pause, så alle drengene på akademiet blev straffet ved ikke at få den normale mad i flere dage.

»Det var en kollektiv straf. De sagde, at vi ikke havde taget os af hinanden, fordi vi ikke havde sørget for, at alle kom til tiden. Så det var alles fejl, og vi fik derfor en holdstraf«, fortæller Collins Tanor.

En anden afstraffelse var at blive vækket midt om natten af unge mænd med stokke. Han nævner en episode, hvor de skulle lægge sig og rulle ned ad en lille bakke i mørke uden lys.

»Der var træer, og nogle kunne rulle og slå deres hoved. Vi rullede hele vejen til bunden, og da vi kom derned, stod der en med en stok og slog ud efter os for at få os til at sprinte til toppen. Hvis man ikke løb stærkt nok, blev man slået. Det var en straf for at lære os at arbejde som et hold«, siger Collins Tanor.

Om morgenen var de udmattede, men skulle stadig gennemføre det normale program.



»Vi vidste ikke, hvornår de ville vække os midt om natten. De ældre tidligere elever, som var blevet ansat på akademiet, fik opgaven med at straffe os«, siger Collins Tanor.



Han mener, at kollektiv straf blev anset som et pædagogisk værktøj.



»Jeg gætter på, at noget som dette kunne ske i militærlejre. Det var for at lære os at arbejde sammen«, siger Collins Tanor.

En almindelig straf var at blive bedt om at knæle på jorden og bøje hovedet, siger han:

»Det kunne vare én, to eller tre timer, hvor vi sad knælende i den bagende sol. Det blev kaldt en kneel down«.

Ifølge Collins Tanor stod en af de afrikanske ledere, som var Tom Vernons mangeårige betroede medarbejder, for straffesystemet.

Drengene kunne blive straffet for mange ting.

»Hvis nogen mistede en spand eller gjorde noget dumt. Alt, hvad en dreng kan finde på. Miste en bold, ikke gøre en indsats og blive betragtet som doven. Sådanne ting kunne føre til afstraffelse«, siger han.

Et stridspunkt var mobiltelefoner. Drengene savnede deres familie og ville gerne ringe hjem. Men de måtte kun have telefonen i weekenden. Ellers blev der skredet ind, siger Collins Tanor.

»Søndag aften fik alle besked om at aflevere deres mobiltelefoner, så de kunne holdes tilbage hele ugen. Hvis nogen så gemte mobilen, og det blev opdaget, blev telefonen taget. Så kunne der for eksempel blive sagt: »Go kneel down«. Indtil man fik at vide, at du kunne rejse dig«, fortæller Collins Tanor.

Det prægede dem. Han mener, at afstraffelsen blev brugt til at få en form for kontrol over spillerne.



»Vi blev nervøse. Som årene gik, stoppede de med direkte voldelig afstraffelse og begyndte at bruge point. Det blev kaldt for indsatsligaen. Der var en ligastilling, og folk fik point i fodbold, skole og optræden. Hvis nogen ikke fik nok point, ville de miste ting såsom at komme med til Europa for at spille turneringer. Det var en ny måde at putte pres på os«, siger han.