Skoleleder i Ghana: Right to Dream Academy gør en positiv forskel for unge mennesker i Ghana

I 4 år har jeg været skoleleder på en teknisk skole i Ghana. En af de største forskelle fra dansk skolekultur er anvendelsen af fysisk afstraffelse.

I Ghana anvendes fysisk afstraffelse og undertrykkelse i disciplinering af unge mennesker, på trods af at det ikke er lovligt. Det er forkert ud fra et menneskeligt perspektiv, og det er ikke en pædagogisk metode egnet til at skabe selvstændige, modige og velfungerende unge mennesker.

I opbygningen af den tekniske skole, jeg leder, fik jeg kontakt med Right to Dream Academys grundlægger, Tom Vernon. Hvad jeg så og oplevede dengang og i dag på hans akademi, er til stadighed til stor inspiration. Jeg besøger det med jævne mellemrum og har haft fri adgang til stedet for at kunne lære af den udviklende tilgang til uddannelse og positive udvikling af unge mennesker.

Jeg har brugt en del tid alene med de unge mennesker, med lærere og ledelsen, hvor jeg har mødt en sund skolekultur. At RtD Academy skulle praktisere fysisk afstraffelse, undertrykkelse og manipulation som pædagogisk metode, sådan som fire tidligere elever påstod i Politiken 8.12., er meget langt fra virkelighedens verden.





Akademiet praktiserer nultolerance i forhold til ansatte, der fysisk afstraffer børn og unge mennesker

Right to Dream Academy har været min største inspiration til at skabe en skolekultur, der bygger på dialog, forståelse, selvdisciplin og respekt for den unges integritet. Når du møder de unge mennesker på RtD Academy, så er de selvstændige, modige og aktivt handlende, hvilket skyldes en meget præcis og menneskelig pædagogik.

Den tidligere RtD Academy-elev Collins Tanor er et godt eksempel på den slags selvstændige, modige og aktivt handlende unge mennesker, som jeg har mødt blandt de tidligere RtD Academy-elever.

Akademiet praktiserer nultolerance i forhold til ansatte, der fysisk afstraffer børn og unge mennesker. Betyder det, at der ikke har været ansatte og andre unge, som har anvendt fysisk afstraffelse? Nej, det kan ikke afvises, for det er næsten umuligt at undgå i Ghana, hvor afstraffelse er en del af kulturen.

Vi har på vores tekniske skole implementeret RtD’s interne retningslinjer mod fysisk afstraffelse. Alle ansatte og studerende skriver under på, at de ikke vil anvende fysisk afstraffelse som metode. Hvis de ansatte eller de unge mennesker anvender fysisk afstraffelse, bliver de irettesat og hjulpet til at anvende andre metoder eller i grove tilfælde bortvist eller fyret.

RtD Academy gør alt for at hjælpe deres elever til de bedste fodboldkarrierer og gode uddannelser, for det er ikke let for de unge mennesker at begå sig i en fodboldverden, hvor penge styrer næsten alt.

RtD Academy gør et kæmpe arbejde for at beskytte sine elever, og det er trist at se, at den store indsats, der ydes, i disse dage bliver brugt imod akademiet af disse få tidligere elever med anklager om fysisk afstraffende og en undertrykkende og manipulerende kultur. Akademiet fortjener ros – ikke en smædekampagne.