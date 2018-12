Mourinho håber, Uefa fælder storforbrugende rivaler Manchester City undersøges for at have brudt reglerne for økonomisk doping. En afgørelse kommer 'meget snart'.

Det kan få stor betydning for magtbalancen på fodboldfronten i den engelske by Manchester, når Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kommer med en afgørelse i en sag om Financial Fair Play (FFP) mod Manchester City.

Uefa-præsident Aleksander Ceferin har lovet, at der ’meget snart’ kommer en afgørelse i sagen mod Manchester City, der undersøges for på ulovlig vis at have sikret sig et større budget.

Fakta FFP Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) indførte begrebet Financial Fair Play (FFP) i 2010 for at bekæmpe stigende gæld blandt fodboldklubber.

Hele grundidéen er, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener. Bliv klogere på FFP her: Fra 2013 til 2015 måtte klubber maksimalt have en gæld på 45 millioner euro (cirka 334 millioner kroner) i den samlede treårige periode. Fra 2016 til 2018 er beløbet reduceret til 30 millioner euro (cirka 223 millioner kroner).

Investeringer i stadioner, træningsfaciliteter, ungdomsafdelinger og kvindefodbold er ikke inkluderet i beløbet. Årsagen er, at Uefa ønsker at fremme økonomiske investeringer på disse områder.

En klub skal have positiv egenkapital.

Klubben må ikke skylde penge til en anden klub for handler, der er over 12 måneder gamle. Den må heller ikke skylde ansatte eller skattevæsnet penge.

En klub skal selv tjene sig ud af de negative tal. Det betyder, at kapitaltilførsel fra eksempelvis en rigmand uden tilsvarende modydelser i form af aktier eller andre værdier ikke er tilladt.

Aktuelt undersøges Manchester City og Paris Saint-Germain for at have brudt reglerne. Klubberne har indgået sponsoraftaler, hvor klubbernes stenrige ejere på kreativ vis har tilført beløb, der er markant større end sponsoraternes reelle værdi. De store beløb er angiveligt tilført klubberne for at sikre, at klubberne overholder FFP-reglerne. Kilder: Uefa, AFP, Football Leaks, Ritzau. Vis mere

Hos konkurrenten Manchester United ser manager José Mourinho frem mod afgørelsen.

Straffes City økonomisk for eksempel ved udelukkelse fra Champions League, kan det gøre Mourinhos eget hold til en mere realistisk mesterskabskandidat i de kommende sæsoner.

Det siger portugiseren ifølge AFP, da han bliver spurgt om, hvornår Manchester United igen vil være en mesterskabskandidat i engelsk fodbold.

»Jeg ved ikke hvornår. Det afhænger af vores egen udvikling, men også af andres udvikling«.

»En ting er, hvis holdene over os bevarer deres ambitioner og fortsætter deres investeringer, noget andet er, hvis de stopper, eller de bliver stoppet af reglerne for Financial Fair Play«.

»Det vil gøre hullet op til dem mindre«, siger Mourinho uden direkte at nævne Manchester City.

Siden portugiseren blev ansat i Manchester United har hans klub brugt omkring 3,2 milliarder kroner på nye spillere. I samme periode har City brugt over 4,4 milliarder kroner.

Ifølge lækkede dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks hjalp den nuværende præsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, i sin tid som generalsekretær i Uefa, Manchester City og Paris Saint-Germain med at omgå FFP-reglerne i 2014.

Reglerne sætter en ramme om klubbernes forbrug for at sikre fairplay og undgå, at budgetter og forbrug eskalerer, så bundløs gæld og konkurser bliver en realitet.

Med andre ord må klubberne i store træk ikke bruge flere penge, end de tjener. Og der er strenge grænser for, hvor stort et underskud må være over en flerårig periode.

Bag PSG og City er stenrige ejere fra henholdsvis Qatar og Abu Dhabi. På trods af at klubberne ifølge de lækkede papirer har brugt uregelmæssige økonomiske midler til at puste budgetterne op, slap klubberne med bøder i 2014.

Klubberne slap dengang med bøder på trecifrede millionbeløb i kroner, men undgik udelukkelse fra store europæiske turneringer.

Men det kan blive konsekvensen, når Uefa kommer med sin afgørelse i sagen mod storklubberne.

Manchester Citys manager, Josep Guardiola, frygter dog ikke, at hans spillere i fremtiden må nøjes med at se Champions League foran fjernsynet.

»Vi bliver ikke udelukket. Det er, hvad vores formand og direktør har forklaret til mig. Dem stoler jeg på«.

»Men hvis vi bliver udelukket, for det er Uefas beslutning, så må vi acceptere det og komme videre«, siger Josep Guardiola ifølge AFP.

Klubber som Galatasaray og Røde Stjerne fra Beograd er blevet ramt af udelukkelse for at bryde samme regelsæt.

ritzau