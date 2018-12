Tre gange England mod Tyskland: Liverpool tørner sammen med Bayern i Champions League

Der venter til foråret flere store fodboldbrag i knockoutkampene i Champions League.

Liverpool skal møde Bayern München i ottendedelsfinalen i Champions League.

I det hele taget er der et tysk-engelsk tema over turneringens første knockoutrunde.

Ud over mødet mellem de to tidligrére vindere af turneringen, skal Tottenham og Christian Eriksen ud i en direkte danskerduel Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen fra Borussia Dortmund, mens Manchester City skal forbi Schalke for at komme et skridt tættere på pokalen.

I et andet storopgør skal Manchester United møde Paris Saint-Germain, mens Atlético Madrid og Juventus, der fra 2014 og frem tabte tilsammen fire finaler, er et andet eksplosivt opgør.

Alle ottendedelsfinalerne ser således ud:

Liverpool (England) - Bayern München (Tyskland)

Schalke 04 (Tyskland) - Manchester City (England)

Atlético Madrid (Spanien) - Juventus (Italien)

Manchester United (England) - Paris Saint-Germain (Frankrig)

Tottenham (England) - Borussia Dortmund (Tyskland)

Lyon (Frankrig) - FC Barcelona (Spanien)

AS Roma (Italien) - Porto (Portugal)

Ajax (Holland) - Real Madrid (Spanien)

De første opgør spilles i perioden 12.-20. februar, mens der er returkampe 5.-13. marts.