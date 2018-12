Farvel: Manchester United fyrer José Mourinho med øjeblikkelig virkning

Den engelske storklub skal finde en ny leder for et meget kostbart fodboldhold, der ikke leverer den forventede vare.

Den engelske storklub Manchester United meddeler tirsdag, at klubbens manager José Mourinho stopper med øjeblikkelig virkning.

»Klubben vil gerne takke José for hans tid i Manchester United og ønsker ham succes i fremtiden. En ny, midlertidig leder af holdet vil blive udpeget, og vedkommende skal fungere frem til slutningen af sæsonen, mens klubben leder efter den rette person til at overtage ansvaret som manager«, hedder det i en meddelelse fra Manchester United.

Manchester United har haft en svær sæson og er i øjeblikket placeret på en 6. plads i Premier League, hvor Liverpool topper med 19 point ned til den traditionelle ærkerival. Samtidig er United de senere år blevet overhalet af den lokale rival Manchester City, der er engelsk mester.

Store penge, små resultater

55-årige Mourinho, der kommer fra Setúbal ved den portugisiske hovedstad Lissabon, blev manager for United i maj 2016, og samtidig ankom en spillerprofil som franske Paul Pogba.

Hverken de to eller en række andre dyrt indkøbte profiler har dog været i stand til at skabe en slagkraftig enhed. Senest tabte Manchester United i søndags det store opgør mod Liverpool 1-3, og selv om det er lykkedes at komme videre til ottendedelsfinalerne i Champions League, har spillet og præstationerne været under konstant kritik.

Før Mourinho kom til Manchester United, har portugiseren været en succesfuld leder i klubber som Chelsea, Real Madrid, Inter og Porto.

Portugiseren har en lang række trofæer på visitkortet, men med Manchester United blev det ’blot’ til en Liga Cup- og en Europa League-titel.