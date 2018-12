Efter fyring vil DBU have ny profil i spidsen: »Det er fodbold, det drejer sig om, og det skal være i centrum nu«

Der er brug for »en ny profil« i spidsen for Dansk Boldspil-Union (DBU).

Sådan lyder det fra forbundets formand, Jesper Møller, efter at det tirsdag er blevet annonceret, at bestyrelsen har besluttet at fyre administrerende direktør Claus Bretton-Meyer, der nåede knap fem år i spidsen for dansk fodbold.

»Kort fortalt vurderer vi, at der er brug for en ny profil, i forbindelse med at vi 1. marts 2019 gennemfører vores politiske reformer - sammenholdt med at vi for kort tid siden fik lavet nogle helt afgørende landsholdsaftaler, som giver os mulighed for at rykke på en kommerciel platform, som vi gerne vil udvikle på«, siger Jesper Møller:

»Det handler om de tre ting: Fodbold, vores kommercielle platform og så den nye politiske struktur, hvor vi i marts vedtog historiske politiske reformer, blandt andet en reducering af bestyrelsen fra 16 til 7 medlemmer«.

Hvad skal en ny profil så kunne?

»De tre ting. I forhold til de tre ting vil vi gerne have lavet en analyse af, hvordan vi stiller det stærkest mulige hold. Vi har selvfølgelig også kigget på, hvordan man gør i klubber og andre sammenlignelige forbund - både nationalt og internationalt. Hvordan strukturerer man forholdet mellem fodbold, det politisk organisatoriske og det kommercielle?«, siger DBU-formanden:

»I forbindelse med at den nye bestyrelse tiltræder, vil vi gerne kigge på det og analysere det, hvordan vi strukturerer os. Der skal vi stå frit i 2019, og derfor eksekverer vi på det her i forhold til Claus. Vi ønsker en ny profil eller eventuelt profiler i forhold til den struktur, som vi fremadrettet må beslutte os for«.

Hvorfor siger I farvel til Claus Bretton-Meyer, før I overhovedet har lavet det analysearbejde, der skal vise, hvordan ledelsen skal se ud fremadrettet?

»Fordi vi mener, at timingen er rigtig nu. Vi starter det her analysearbejde straks fra starten af det nye år, hvor vi har en række møder. Så det er det rigtige tidspunkt nu, så vi kan komme videre«.

Når du ser tilbage på de sidste fem ret turbulente år, var det så en fejl at ansætte Claus Bretton-Meyer?

»Nej, arbejdet i de sidste fem år dokumenterer, at vi er nået i mål med det, vi gerne ville. Vi har fået aftaler med Divisionsforeningen og lokalunionerne, og vi har fået landsholdsaftaler med herre-A, kvinde-A og herre-U21, som er længerevarende og afgørende for vores kommercielle platform. Vi har fået lavet en ny strategi for DBU, vi har forandret organisationen, og der er skabt balance mellem indtægter og udgifter. Alt det har Claus jo været en del af. Nu vurderer vi så bare, at vi i DBU måske kan strukturere os på en anden og stærkere måde, og der vil vi gerne kunne stå frit efter kongressen 1. marts«, siger Jesper Møller.

Fem turbulente år med Claus Bretton-Meyer i spidsen for dansk fodbold

Claus Bretton-Meyer har ikke været en traditionel fodboldmand, hvilket han også selv har fortalt. Har det været et problem?

»Det var faktisk en af grundene til, at han blev ansat i sin tid. Vi havde ønsker om forandringer, og på daværende tidspunkt vurderede vi, at der var brug for en udefra til at blive administrerende direktør - netop fordi vi skulle have en med stærke kompetencer i forandringsledelse, og det havde Claus med sig i bagagen. Han kunne det med at lave en strategi og understøtte politiske reformer«.

Men er DBU’s image kommet for langt fra fodboldens rødder?