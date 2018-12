Hårdt pres efter at Collins Tanor stod frem: »Der er brug for, at folk kan sige deres mening«

Det har vakt stærke reaktioner, at Collins Tanor har fortalt om afstraffelse og psykisk pres i sin tid på Right to Dream i Ghana, men han er glad for at have stået frem.

Det er en tumultarisk tid for Collins Tanor.

For to uger siden var den 20-årige ghaneser det primære ansigt på et bemærkelsesværdigt budskab, som fire tidligere elever fra fodboldakademiet Right to Dream leverede i Politiken: at de alle havde oplevet fysisk afstraffelse og psykisk pres i deres tid på skolen i Ghana, der også ejer superligaklubben FC Nordsjælland.

Den mest udbredte straf var at skulle knæle – nogle gange i timevis i den bagende sol. Men de tidligere elever berettede også om tilfælde af voldsommere afstraffelser, der inkluderede slag med hånd og stok.

Deres beretninger har vakt mange og stærke reaktioner. Fra Right to Dream, fra andre tidligere elever, fra tidligere ansatte og frivillige. Mange af dem har skrevet direkte til Collins Tanor, der har set akademiet påstå, at han af »onde individer« skulle være manipuleret til at sige grimme ting.

»Disse konkrete anklager er enten falske eller overdrevne eller taget helt ud af sammenhængen, og de er fremført af et lille antal utilfredse tidligere elever«, skrev Right to Dream med briten Tom Vernon i spidsen til Politiken.

På samme linje har nogle af reaktionerne været, men Collins Tanor har også oplevet meget støtte.

»Enkelte har skrevet negative ting til mig. Mest af alt har jeg dog modtaget meget støtte fra unge mænd og tidligere elever, der har takket mig for at stå frem med min historie. Nogle af dem har fortalt mig, at de gerne selv har villet sige de her ting, men at de ikke har kunnet. Så indimellem føler jeg mig som mange menneskers stemme, og den støtte sætter jeg pris på«, siger Collins Tanor, der er på kontrakt med Manchester City og har været lejet ud til Hobro den seneste halvsæson.

»Jeg har også hørt fra tidligere ansatte og frivillige på akademiet, der har skrevet til mig, at de er stolte af mig og glade for, at nogen endelig taler om det her. For de ved, at vi har fortalt sandheden om, hvad der skete på Right to Dream. Det er vigtigt for mig, at mange fortæller mig, at jeg ikke er alene«.

Beskeden fra Vernons far

En af de mange beskeder kom fra Tom Vernons far, Charles. Han skrev ikke, at det skulle være forkert, hvad Collins Tanor og de andre tidligere elever havde fortalt. Men Charles Vernon skrev om den unge ghanesers kristne tro. Collins Tanor sendte et langt svar, som Politiken har set:

»Først og fremmest er jeg meget overrasket over, at du tager fat i mig nu efter at have været tavs om alt det, der er blevet gjort mod mig (...) Med al respekt, hr. Vernon, ved du udmærket med dig selv og med gud, at alle de ting, jeg har sagt, er intet andet end sandheden«, svarede Collins Tanor og fortsatte:

»Jeg hader ingen, men I har begået nogle store fejl i den måde, I drev akademiet på, og mit råd er at ændre på det. I sidste ende ved jeg, hvor meget jeg har ofret – ligesom andre kolleger har – for at hjælpe Right to Dream med at opnå, hvad det har, ved indtil nu at prøve at skjule fejlene for andre (...) Gud vil være mit vidne, og sandheden vil altid sætte os fri«.

Tidligere var Collins Tanor så tæt med Tom Vernon, at han blev gudfar for britens søn. Men akademilederen og FC Nordsjælland-formanden har ikke selv kontaktet den 20-årige ghaneser.

»Jeg ved godt, hvorfor det er sådan. Ingen personer tæt på alt det, der skete på akademiet, kan sige til mit åbne ansigt, at jeg ikke har fortalt sandheden. For de ved, at det passer. Hvis Tom havde rakt ud til mig og fortalt mig, at han var ked af, hvad jeg har oplevet, og at de har forandret sig og vil gøre tingene anderledes, så ville jeg vide, at de prøvede at løse det her. Men i stedet prøver de bare at dække over det«, siger Collins Tanor.

Kan godt håndtere hadet

Reaktionerne fra Right to Dream har været markante. Allerede før artiklerne var publiceret, holdt akademiet et pressemøde for at bekæmpe anklagerne. Og efter dem udsendte Right to Dream en lang pressemeddelelse, der forsøgte at miskreditere de fire unge mænd med en fortid på fodboldskolen i Ghana.