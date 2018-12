Right to Dream til unge spillere: Skriv under med FC Nordsjælland, hvis I vil på landsholdet

I flere tilfælde har Right to Dream sagt til mindreårige talenter, at de skal skrive under på en kontrakt med FC Nordsjælland eller forlænge med det ghanesiske akademi for at kunne komme på Ghanas U-landshold.

Right to Dream til unge spillere:

Umiddelbart lyder det måske absurd, men tænk engang, hvis dette skete:

FC København har et par talentfulde unge fodboldspillere, der naturligvis gerne vil spille for U17-landsholdet. Men det må de ikke bare uden videre. Klubben fortæller dem, at de ikke kan komme i betragtning til U17-landsholdet – medmindre de forlænger deres kontrakter og binder sig et godt stykke ud i fremtiden.

I Danmark virker det utænkeligt, at klubber skulle sige den slags så direkte. Men dokumenter, lydoptagelser og interviews viser, at netop det er sket på det ghanesiske fodboldakademi Right to Dream, der også ejer FC Nordsjælland.

»Det er et udtryk for, at man vil have kontraktlig sikkerhed over spillerne for at have styr på sin talentmasse. Det vil man gå langt for i fodboldens verden. Men det må jo ikke være sådan, at man skal skrive under på en aftale med en bestemt klub for at kunne spille på landshold. For en ung spiller er det et urimeligt pres at få lagt på sig«, siger Mads Øland, direktør i Spillerforeningen.

I sommeren 2017 modtog et 16-årigt toptalent fra fodboldakademiet i Ghana et brev. Selv om han endnu havde to år tilbage af sin kontrakt, ønskede Right to Dream at binde ham længere ud i fremtiden ved at få ham til at indgå en »professionel kontrakt med FC Nordsjælland«.

Grundet fodboldens regler kunne aftalen først træde i kraft fra hans 18-års fødselsdag, men lederne ville have den på plads hurtigt. Til oktober skulle U17 VM finde sted med Ghana som deltager.

»Der er brug for, at folk kan sige deres mening«

Når talentfulde spillere deltager i en ungdomsslutrunde, kan de tiltrække sig interesse fra nogle af verdens største fodboldklubber. Dermed kan de med gode præstationer også tilkæmpe sig lukrative kontrakter, som de frit kan underskrive, når deres aktuelle aftaler udløber. For spilleren fra Right to Dream (RtD) var det altså, når han fyldte 18 år.

»Din RtD-kontrakt udløber i juli 2019, samme måned som du kan begynde at spille som professionel i Europa. Det betyder, at RtD-programmet har meget lille sikkerhed over dig«, lød det i brevet, som Politiken har set.

For at få den unge ghaneser til at skrive under på en kontrakt med FC Nordsjælland fremhævede Right to Dream, hvad der ville være godt ved at begynde en professionel karriere i superligaklubben. Og han fik at vide, at det kunne være et springbræt til Manchester City, som akademiet såvel som Farum-holdet havde en aftale med.

»Så kommer han ikke med til VM«

Men akademiet brugte også muligheden for at spille på ungdomslandsholdet som argument over for den unge mand:

»U17-landsholdet er engageret i at give muligheder til top RtD-spillere, der er kontraktligt bundet for fremtiden. De har set eksempler på RtD-spillere, der er taget af sted med landsholdet uden at være kontraktligt bundet og har forladt programmet. Det er en stor risiko for ghanesisk fodbold«, lød det i brevet, hvor der videre stod:

»Derfor vil de kun støtte RtD-spillere, der er kontraktligt bundet til RtD og vores professionelle udviklingsproces«.

Right to Dream lokkede med, at akademiet kunne »lave en omfattende plan«, der ville »inkorporere RtD-ture og -turneringer, førsteholdstræninger i FCN, reserveholdskampe for FCN (...) og også Ghanas U17-landshold ved VM«.

I 2017 modtog en 16-årig elev fra Right to Dream et brev, hvor dette udklip stammer fra - det skitserer blandt andet, at det kun er muligt at spille på U17-landsholdet, hvis spilleren er kontraktuelt knyttet til Right to Dreams veje.

Men det undrede folk omkring den 16-årige, at han med to år tilbage af sin kontrakt skulle binde sig i endnu længere tid for overhovedet at måtte spille på U17-landsholdet. Derfor ringede en repræsentant for spilleren til en af akademiets ledere.

»Har du sagt til ham, at hvis han ikke skriver under med FCN eller Right to Dream, må han ikke komme med U17?«, lød et af spørgsmålene i en ophedet samtale, som Politiken har hørt en optagelse af.

»Jeg sagde, at politikken for Right to Dream og fodboldforbundet er, at hvis en spiller ikke har accepteret at følge Right to Dreams vej, så gør vi det, at ... Så må spilleren ikke tage af sted«, svarede lederen fra akademiet.

Da repræsentanten sagde, at spilleren ikke ønskede at skrive under på en kontrakt, lød svaret:

»Fint, det er hans valg. Så kommer han ikke med til VM«.