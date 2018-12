Nyt datacenter skal hjælpe danske fodboldklubber

Divisionsforeningen har indgået et samarbejde med it-virksomheden KMD om anvendelse af data.

Et nyt digitalt lager af fodbolddata skal efter planen se dagens lys i sommeren 2019.

Det sker som følge af et samarbejde mellem Divisionsforeningen, som er 56 danske fodboldklubbers organisation, og it-virksomheden KMD.

Det skriver parterne i en fælles pressemeddelelse.

Formålet er at styrke klubbernes anvendelse af sportsdata, fortæller Claus Thomsen, som er direktør i Divisionsforeningen.

»Det kan eksempelvis være adgang til avanceret statistik fordelt over flere sæsoner og modstandere«.

»Det håber vi, kan give dansk elitefodbold et ekstra skub fremad på internationalt niveau, og vi ser frem til de nye datamuligheder«, siger han i meddelelsen.

Direktøren tilføjer, at de nye data vil give klubberne bedre muligheder for at bruge data i ’den daglige træning og udviklingen af fodbolden’.

KMD har allerede et samarbejde med det danske landshold. Christian Binggeli-Winter, direktør for data og analyse hos KMD, har store forventninger til det nye datacenter.

»Nu kommer version 2.0, hvor vi gør komplekse data til et nyt redskab i fodboldverdenen, som kan reducere lange skadespauser, sikre de rigtige afslutninger og udvikle spillet til nye niveauer«.

»Vi er glade og stolte over at levere teknologien, der for alvor skal gøre data til en del af dansk fodbold«, siger direktøren.

Opbygningen af det nye datacenter begynder i starten af det nye år. Parterne sigter efter at have de første data klar til brug til sommer.

ritzau