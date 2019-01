United-stime: Solskjær er vild med sine angribere

FAKTA Uniteds vinderstime Siden Ole Gunnar Solskjær i december overtog trænerposten i Manchester United, er det gået således: 25. januar: Arsenal-Manchester U. 1-3 (FA Cup)

19. januar: Manchester U.-Brighton 2-1 (PL)

13. januar: Tottenham-Manchester U. 0-1 (PL)

5. januar: Manchester U.-Reading 2-0 (FA Cup)

2. januar: Newcastle-Manchester U. 0-2 (PL)

30. december: Manchester U.-Bournemouth 4-1 (PL)

26. december: Manchester U.-Huddersfield 3-1 (PL)

22. december: Cardiff-Manchester U. 1-5 (PL)

Vis mere

En række spillere hang med mulen, da Ole Gunnar Solskjær kort før jul overtog trænersædet efter José Mourinho i Manchester United. Nu er smilene brede og allerbredest hos Solskjær, som det i øjeblikket ser ud til, at det meste lykkes for. Det gælder også måden at benytte sine berømte angribere på, og det kan tirsdag aften gå ud over Burnley, der slås i den nederste del af Premier League.

Senest havde både Romelu Lukaku og Alexis Sanchez succes i FA Cuppen mod Arsenal, selv om de ikke har fået den forventede spilletid i sæsonen, og det gør Solskjær tryg før de kommende udfordringer.

»Det er heldigvis let at rotere med angriberne, fordi der i øjeblikket er et meget tæt kampprogram. Så indtil videre er der ingen problemer på det område, men det kan da godt være, at det bliver mere problematisk, når der kun er én kamp om ugen«, siger Ole Gunnar Solskjær på sin klubs hjemmeside.

Masser af ros til frontløbere

»I øjeblikket roterer vi endda under kampene. Når vi kan sende Martial og Rashford på banen i stedet for Lukaku og Sanchez, der virkelig leverede varen mod Arsenal, så er det jo en stor hjælp for os. Spillerne er enormt dygtige til at holde sig klar og være tændt, når de skal på banen«, roser nordmanden.

Romelu Lukaku fortæller på United-hjemmesiden også, at han havde bearbejdet Alexis Sanchez, før chileneren skulle stå over for sin tidligere klub Arsenal.

»Ved træning dagen før kampen sagde jeg til ham, at han nok skulle score mod sit gamle hold. Jeg fortalte ham, at jeg ville sende bolden videre til ham, hvis jeg ikke selv kunne komme til at afslutte. Vi snakkede om, at han bare skulle løbe, og så skulle jeg nok finde ham. Og det lykkedes jo rigtig godt«, beretter den belgiske frontløber.

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix Ole Gunnar Solskjærs første otte opgaver som Manchester United-træner er blevet til otte sejre. Tirsdag aften gælder det Burnley.

Ole Gunnar Solskjærs første otte opgaver som Manchester United-træner er blevet til otte sejre. Tirsdag aften gælder det Burnley. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

United-trup forstærket

Manchester Uniteds trup til kampen mod Burnley ser stærk ud, for Eric Bailly og Sergio Romero fik forleden et fint comeback, og Scott McTominay samt Chris Smalling er ved at være klar igen. Kun Marouane Fellaini og Marcos Rojo regnes for at være helt uden for truppen på grund af skader.

Kan Manchester United vinde over Burnley, vil det være den niende sejr af ni mulige for Ole Gunnar Solskjær i hans forrygende comeback til Old Trafford.