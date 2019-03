Dagens stormøde i Premier League er en topkamp i en petriskål

FOR ABONNENTER

Liverpool og Tottenham mødes i eftermiddag på Anfield. En topkamp i Premier League, hvor de to hold går på banen med forskellig agenda. Liverpool kæmper for titlen i tæt duel med Manchester City. Tottenham skal sætte prop i en formnedgang, der har sat dem under pres fra Arsenal, Chelsea og Manchester United. I et bredere perspektiv er klubberne våbenbrødre i kampen mod primært Manchester-holdene.