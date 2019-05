Financial Fair Play





Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) indførte begrebet financial fair play (FFP) i 2010 for at bekæmpe stigende gæld blandt fodboldklubber.

Hele grundideen er, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener. Bliv klogere på FFP her:

Fra 2013 til 2015 måtte klubber maksimalt have en gæld på 45 millioner euro (cirka 334 millioner kroner) i den samlede treårige periode. Fra 2016 til 2018 er beløbet reduceret til 30 millioner euro (cirka 223 millioner kroner).

Investeringer i stadioner, træningsfaciliteter, ungdomsafdelinger og kvindefodbold er ikke inkluderet i beløbet. Årsagen er, at Uefa ønsker at fremme økonomiske investeringer på disse områder.

En klub skal have positiv egenkapital.

Klubben må ikke skylde penge til en anden klub for handler, der er over 12 måneder gamle. Den må heller ikke skylde ansatte eller skattevæsenet penge.

En klub skal selv tjene sig ud af de negative tal. Det betyder, at kapitaltilførsel fra eksempelvis en rigmand uden tilsvarende modydelser i form af aktier eller andre værdier ikke er tilladt.

Aktuelt undersøges Manchester City og Paris Saint-Germain for at have brudt reglerne. Klubberne har indgået sponsoraftaler, hvor klubbernes stenrige ejere på kreativ vis har tilført beløb, der er markant større end sponsoraternes reelle værdi. De store beløb er angiveligt tilført klubberne for at sikre, at klubberne overholder FFP-reglerne.

Kilder: Uefa, AFP, Football Leaks, Ritzau





