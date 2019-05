Aston Villa vinder milliard-kampen og rykker op i Premier League

Kampen om halvanden milliard kroner er duellen om oprykning til Premier League mellem Aston Villa og Derby County blevet kaldt, og med det beløb in mente, må kassereren i Birmingham-klubben Aston Villa være en glad mand. For hans hold vandt oprykningsfinalen på Wembley over Derby med 2-1 og spiller dermed i Premier League næste sæson efter tre års fravær.

Når der står så mange penge på højkant, skyldes det, at holdet, som slutter sidst i Premier League alene indkasserer 750 millioner kroner i tv-penge, og i tilfælde af nedrykning ryger yderligere knap 750 millioner kroner i kassen.

Det gør der som en slags sikkerhed til nedrykkeren, så klubben ikke går helt ned økonomisk, når det ikke længere er de store hold, som kommer på besøg.

Aston Villa rykkede ud af Premier League i 2016, og sidste år tabte holdet den kostbare oprykningsfinale til Fulham, så i år skulle det være.

Aston Villa og Derby County sluttede som henholdsvis nr. 5 og 6 i The Championship - engelsk fodbolds næstbedste række - men i semifinalerne til oprykningskampen slog de West Bromwich Albion og Leeds United.

Foran et fyldt Wembley startede Aston Villa bedst, men det var småt med chancer i en lidt nervøs start for begge holds vedkommende.

Bedst som holdene så ud til at være på vej mod pausen, slog Aston Villa til. På et lavt indlæg i Derbys felt kom Anwar El-Ghazi flyvende og sendte bolden i nettet med en blanding af ryggen og skulderen.

Derby kom lidt bedre med efter i 2. halvleg, men selvtilliden og troen på et stort resultat fik et ordentligt skud for boven efter knap et kvarters spil, da målmanden Kelle Roos stod for et frygteligt drop, så John McGinn kunne øge til 2-0.

På et højt indlæg gik Roos ud, men han fik ikke fat i bolden, der i stedet via McGinns hoved gik i nettet.

Efter 2-0-målet var det alt eller intet for Derby, der spillede sig frem til nogle udmærkede chancer og i det 82. minut fik ny tro på et stort resultat, da Jack Marriott reducerede til 2-1.

Det blev indledning til nogle hektiske slutminutter, hvor Derby desperat forsøgte at fremtvinge en udligning, der kunne give forlænget spilletid. Det lykkedes ikke, og derfor er det Villa, der efter sommerferien skal spille med de bedste.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Chelsea-legenderne John Terry (tv.) og Frank Lampard repræsenterede i oprykningsfinalen hvert sit hold.

Kampen havde den interessante hovedhistorie, at tre tidligere spillere fra Chelseas storhedstid i nullerne og starten af 10’erne havde en hovedrolle. Den tidligere Chelsea-anfører John Terry er assisterende træner for Villa, mens Frank Lampard står i spidsen for Derby.

Og på Derby-holdet var der blevet plads til 38-årige Ashley Cole, der står noteret for 107 landskampe for England. Cole spillede i oprykningsfinalen sin sidste kamp på topplan.

Udover Aston Villa rykker Norwich og Sheffield United op i Premier League, mens Huddersfield, Fulham og Cardiff rykker den anden vej.