Politiet indleder efterforskning i sagen om matchfixing i Roskilde

»Der er grund til at være på vagt, når et spilselskab slår alarm på den måde. Og det er særligt alarmerende, at det kan minde om en tidligere sag i Danmark«, sagde Chris Kronow Rasmussen, der underviser på New Haven University i sports integrity og i syv år var ansvarlig for de nationale spilleselskabers overvågning af markedet med henblik på at opdage matchfixing.

På baggrund af sit netværk i matchfixing-verdenen frygter han, at der ligger mere alvorlig kriminalitet til grund for Roskilde-sagen. Derfor ser han det også som det eneste rigtige at involveret politiet.

Tidligere har TV2 Sport skrevet, at der blandt andet bliver undersøgt mulige spor til Balkan, og Roskildes tidligere assistenttræner, John Bredahl, er ikke overrasket over, at sagen ser ud til at have et internationalt snit.

»Når man læser om de beløb, der er blevet spillet for i Tyskland, så skal man jo være naiv, hvis ikke man tror, der skulle være noget uldent. Det er noget, der oser af udenlandsk indblanding af en art«, siger John Bredahl til TV 2 Sport.