Danmark indledte EM-slutrunden for U21-landshold med et nederlag mod Tyskland, der effektivt straffede et par danske fejl og vandt 3-1 i Udine.

Tyskland førte 1-0 ved pausen og øgede på dels en brøler af Mads Pedersen og et kontraangreb efter et dansk hjørnespark.

Robert Skov reducerede på et straffespark, efter en tysker havde haft hånd på bolden.

Danmark spiller næste kamp mod Østrig på torsdag.

Ritzau