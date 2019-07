Carsten V. Jensen skubber Ebbe Sand ud i Brøndby

Brøndby rokerer rundt på ledelsesgangen.

Carsten V. Jensen indtræder i en rolle som Executive Football Director, ligesom administrerende direktør Jesper Jørgensen bliver erstattet af Ole Palmå, der tidligere havde titel af kommerciel direktør.

Sportsdirektør Ebbe Sand har sagt nej til at fortsætte i en anden stilling og stopper derfor i klubben.

Blå bog Carsten V. Jensen Navn: Carsten Vagn Jensen - kendt som CV. Født: 28. februar 1963 (56 år). Karriere uden for banen: Fodbolddirektør i Brøndby (2019-)

Sportschef i FC Nordsjælland (2015-2019)

Sportschef/sportsdirektør i FCK (2006-2014)

Cheftræner i FCK (2012)

Assistenttræner i FCK (2000-2006) Udvalgte meritter uden for banen: DM-guld med FCK 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 og 2013

Dansk pokalvinder med FCK 2004, 2009 og 2012

Champions League-deltager med FCK 2006/2007, 2010/2011 og 2013/2014 Karriere som spiller: Næstved (1978-1986)

Herfølge (1987-1989)

B 1903 (1989-1989)

Brøndby (1990-1991)

Næstved (1991-1993)

FC København (1993-1998) Udvalgte meritter som spiller: DM-guld med Brøndby 1990 og 1991

Dansk pokalvinder med FCK 1995 og 1997

Årets pokalfighter 1995

Uefa Cup-semifinale med Brøndby i 1990/1991-sæsonen Vis mere

Det oplyser klubben i en fondsbørsmeddelelse.

Ebbe Sand blev i januar ansat som sportsdirektør i Brøndby med ansvar for at udforme truppen og nåede altså kun at indtage det job i et halvt år.

Flere svære beslutninger

Trods sin korte tid i klubben nåede han at træffe flere svære beslutninger.

I foråret var han således med til at fyre tyske Alexander Zorniger som cheftræner. Efter en periode med Martin Retov som midlertidig løsning har Niels Frederiksen denne sommer overtaget trænerposten.

Carsten V. Jensen, der har en fortid i FC København, opsagde i sidste uge sit job som sportschef i FC Nordsjælland.

I den forbindelse blev det af flere medier erfaret, at han ville tage over for Ebbe Sand i Brøndby. Det viste sig altså at være sandt.

Fyret efter otte år som sportsdirektør i FCK

56-årige Jensen blev ansat af FC Nordsjælland i sommeren 2015. Året forinden blev han fyret af FC København, hvor han havde været sportsdirektør i otte år.

Han havde også en kort periode som midlertidig manager i FC København i 2012, efter at han havde fyret Roland Nilsson.

Jesper Jørgensen tog over som administrerende direktør i Brøndby i marts 2016 i forbindelse med fyringen af tidligere direktør Søren Vadmand.

Det er tiende gang, Brøndby skifter administrerende direktør, siden Per Bjerregaard forlod posten i 2007.

