FCK vinder for sjette gang i træk og giver debut til den dyre spanier

Glen Riddersholm har tre gange prøvet at vinde over FC København, men det var i tiden som cheftræner i FC Midtjylland.

Det lykkedes ikke i fire forsøg med AGF, og det kiksede i det første som Sønderjyske, der efter at have tangeret den bedste sæsonstart i Superligaen præsterede lidt af en maveplasker hjemme i Haderslev mod de danske mestre.

Nu har Sønderjyske også altid haft store problemer mod FC København, som er blevet besejret én gang i 39 Superligakampe, men på et stemningsfyldt Sydbank Park i Haderslev gjorde Sønderjyske det svært for sig selv med for mange sjuskede fejl i den ellers solide defensiv.

Det tog 100 sekunder, før FC København første gang havde straffet et af halvlegens mange boldtab. Efter to afleveringer styrkede Dame N’Doye sin position som FCK’s mest scorende nogen sinde ved at pumpe sit Superligamål nummer 85 ind med et fladt langskud.

Hektisk start på 2. halvleg

Den store senegaleser burde have scoret nummer 86, da Sønderjyske sjuskede med at af de målspark, der ikke længere nødvendigvis skal ud af straffesparksfeltet, men Patrick Banggaard skal lige lære, at den i hvert fald skal ud af farezonen, når der er en modstander i nærheden. N’Doye snuppede bolden, men ramte oversiden af overliggeren.

»De første 25 minutter var virkelig gode«, sammenfattede FCK-træner Ståle Solbakken overfor 3+ i pausen, inden en hektisk start på anden halvleg.

Christian ’Greko’ Jakobsen udlignede, men kort efter sprang indskiftede Jens Stage højest og pandede et hjørnespark fra Carlo Holse ind til sin første FCK-scoring.

Jonas Wind fik inden kampen trofæerne for både månedens spiller og derfor også månedens unge spiller i Superligaen, og den 20-årige angriber leverede en ny, fin indsats, selv om han for første gang i fire kampe ikke scorede.

Den bedste mulighed fik Jonas Wind, da Carlo Holse og Guillermo Varela spillede fint sammen på højrekanten, men selv om Wind fik to chancer, kastede Stefan Gartenmann sig begge gange og fik blokeret skuddene.

Carlo Holse har afløst sidste sæsons topscorer, Robert Skov, på højrekanten, men den plads må han formodes kun at have til låns, indtil rekordindkøbet Pep Biel mere kontinuerligt skal i spil.

Den 22-årige spanier startede på bænken blot et døgn efter, han havde skrevet kontrakt, men han er kommet til København direkte fra Real Zaragozas træningslejr og er således fysisk klar til at vise, at han er alle millionerne værd.

»Han er efter danske standarder en spiller til en høj pris, men hvis vi gør det godt med Pep i en central rolle, bør det blive både en sportslig og økonomisk gevinst for os på sigt. Han vil tilføre os noget dynamik, kreativitet og fantasi, ligesom han også er en fornuftig målscorer. Han er hårdtarbejdende, har et godt venstre ben og stærke én-mod-én aktioner«, lød beskrivelsen på FCK’s hjemmeside fra Ståle Solbakken.

Pep Biel havde en enkelt afslutning med højrebenet forbi mål, da han blev Superligaens syvende spanier med debut i de sidste 26 minutter. Det var som afløser for en bleg Viktor Fischer, der givetvis er med igen på tirsdag, når FCK møder Røde Stjerne som næstsidste forhindring inden Champions League-gruppespillet.

FCK tager til Serbien med en fremragende sæsonstart og seks sejre i lige så mange kampe, fire i Superligaen og to mod walisiske The New Saints.

Kampen ifølge livedækningen fra Ritzau: