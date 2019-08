Forlænget spilletid: Verdensmestre strammer grebet om fodboldforbund i bitter lønstrid

USA’s kvindelige fodboldlandshold vil gå hele vejen for at opnå ligeløn, og lederne i USA’s fodboldforbund har svært ved at finde støtte til sine synspunkter.

Onsdag var sidste officielle arbejdsdag for landstræner Jill Ellis, der netop har ført USA’s kvindelandshold til et vellykket VM-titelforsvar med deraf følgende national hyldest. Men hendes og truppens indsats har ikke umiddelbart rokket ved det, som de kvindelige amerikanske spillere kalder »indbegrebet af kønsdiskrimination«, for det amerikanske fodboldforbund USSF, kaldet US Soccer, vil ikke acceptere kvindernes krav om at opnå samme aflønningssystem, som det mandlige landshold har.