Ståle Solbakken skulle hyldes i Aalborg, men rejste hjem med et nederlag, og AaB ser godt ud

Ståle Solbakken skulle egentlig have været på banen i pausen for at blive hyldet på Nordjyske Arena sammen med holdkammeraterne på AaB’s 1999-mesterhold, som blev trænet af Hans Backe. Men FCK-cheftræneren havde travlt med at tale noget gejst ind i sine spillere, få påpeget og rettet masser af fejl fra de første 45 minutter mod et veloplagt hjemmehold og hentet en plan B frem. 3-5-2 med Andreas Bjelland på banen i tremandsforsvaret i stedet for 4-4-2. Det er for resten blevet fortalt, at Solbakken allerede dengang for 20 år siden som AaB-spiller havde en træner i maven. Nogle gange tog han som en af lederne på holdet ordet i pausen og forklarede, hvordan kampen skulle spilles og vindes.