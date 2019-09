Superligaens 11. runde: Sønderjyske ordner Brøndby og OB overrasker i Herning

Politiken giver dig overblikket over den aktuelle runde i Superligaen.

Sønderjyske - Brøndby 2-1

1-0 Christian Jakobsen (33) 2-0 Patrick Banggaard (80) 2-1 Dominik Kaiser (85)

Sønderjyske hentede første ligasejr siden sejren over Lyngby i slutningen af juli, da mandskabet søndag på hjemmebane slog Brøndby 2-1 i 3F Superligaen.

Samtidig var det andet nederlag på stribe for Brøndby, der igen sejlede i defensiven.

Sønderjyske kom frem til de største chancer kampen igennem og kunne sagtens have lavet flere mål mod det tvivlsomme Brøndby-forsvar.

Christian Jakobsen scorede det første mål mod sin tidligere klub i første halvleg, mens Patrick Banggaard scorede ti minutter før tid efter et dumt drop af Brøndby-målmand Marvin Schwäbe.

Dominik Kaiser reducerede på et frispark.

Med hjemmesejren hopper Sønderjyske op på syvendepladsen med 15 point. Brøndby er lige foran med 16 point på sjettepladsen.

I det 33. minut sparkede Brøndbys Johan Larsson forbi bolden, så Sønderjyskes Rilwan Hassan blev helt fri i feltet, og han kunne nemt spille holdkammerat Christian Jakobsen fri til scoring.

Fem minutter senere var Sønderjyske meget tæt på at komme yderligere i front, men angriberen Mart Lieder måtte se sit hovedstød prelle af på stolpen.

Sønderjyske kom på 2-0 efter 79 minutter, da målmand Marvin Schwäbe tabte bolden efter et hjørnespark, og herefter fik forsvarsspilleren Patrick Banggaard bugseret bolden ind over stregen.

I det 85. minut fik Brøndbys Dominik Kaiser bragt spænding tilbage i opgøret, da han for anden kamp i træk scorede direkte på frispark.





Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix OB-målmanden Oliver Christensen var stærkt medvirkende til, at OB slog FC Midtjylland.

FC Midtjylland - OB 0-1

0-1 Bashkim Kadrii (60)

FC Midtjylland tabte søndag 0-1 til OB i Herning i 3F Superligaen, og holdet led dermed sit andet nederlag i denne uge.

Superligaen 11. runde Fredag Lyngby-Hobro 2-1 Lørdag FC København-Silkeborg 4-2 Søndag AGF-FC Nordsjælland 3-1 AaB-Randers 0-3 FC Midtjylland-OB 0-1 SønderjyskE-Brøndby 2-1 Mandag 19.00 Horsens-Esbjerg (TV3 Sport)

Torsdag røg FCM også ud af pokalturneringen, da holdet tabte 0-1 til Fremad Amager.

OB’s Bashkim Kadrii sikrede sejren, da han efter en times spil sparkede bolden fladt i mål.

Efter 11 kampe ligger FCM på trods af nederlaget stadig på førstepladsen med 26 point, mens OB har 17 point.

FCM havde fra kampens begyndelse problemer med OB.

Midtjyderne kunne ikke finde huller i OB’s velorganiserede forsvar, mens fynboerne skabte de største chancer.

Efter 25 minutter var Bashkim Kadrii tæt på at bringe OB foran, da han fra nært hold skød et stykke over målet.

Lige inden pausefløjtet var Kadrii igen tæt på, da han løftede bolden over målmand Jesper Hansen, men Alexander Scholz nåede bolden først.

I anden halvleg havde fynboerne stadig godt tag på midtjyderne, og efter en times spil tog OB også føringen.

Bashkim Kadrii blev spillet fri midt på banen, drev selv bolden mod FCM-målet og fra kanten af feltet sparkede han bolden fladt ind til 1-0.

Lige efter målet var FCM tæt på at udligne.

Topscorerne Superligaens målmagere 8 Kamil Wilczek, Brøndby 7 Ronnie Schwartz, Silkeborg 6 Dominik Kaiser, Brøndby 6 Saba Lobzhanidze, Randers FC 5 Bashkim Kadrii, OB 5 Frederik Gytkjær, Lyngby 5 Jonas Wind, FC København 5 Lucas Andersen, AaB 5 Mustapha Bundu, AGF 5 Pål Alexander Kirkevold, Hobro

Efter et hjørnespark lå bolden løs i feltet, og flere FCM-spillere var tæt på at sparke den ind, inden den endte ved midtbanespilleren Evander, som skød over.

FCM fortsatte med at presse på for en udligning, og i kampens sidste minutter var holdet også tæt på at få det.

Et hovedstød fra Sory Kaba gled mellem handskerne på OB-målmand Oliver Christensen og ramte overliggeren, men bolden kom altså aldrig ind i det fynske mål.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Ved stillingen 1-0 reddede Randers-målmanden Patrik Carlgren et straffespark.

AaB - Randers FC 0-3

0-1 Marvin Egho (28) 0-2 Saba Lobjanidze (76) 0-3 Mikkel Kallesøe (89)

Randers tog sin fjerde sejr i træk i 3F Superligaen, da kronjyderne søndag vandt 3-0 på udebane mod AaB i 11. spillerunde.

Randers-keeper Patrik Carlgren blev den helt store helt med en straffesparksredning og flere store redninger undervejs.

AaB har nu tabt de seneste tre kampe i Superligaen, og det hjalp lige lidt, at den savnede anfører Lucas Andersen fik comeback med 25 minutter tilbage af opgøret.

AaB startede opgøret ved at være mest på bolden, mens Randers forsøgte at straffe hjemmeholdet på omstillinger.

I indledningen havde begge mandskaber svært ved at spille sig til store muligheder, så det var primært dødbolde, der blev farlige.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Randers FC's Marvin Egho har scoret til 1-0 mod AaB.

Som halvlegen skred frem, så fik Randers bedst fat, og efter 28 minutter kom gæsterne i front. Marvin Egho steg ugeneret op i forbindelse med et hjørnespark og pandede Randers foran 1-0.

AaB forsøgte herefter at presse Randers. Men aalborgenserne virkede idéforladte og havde ufattelig svært ved at nedbryde et kompakt Randers-hold inden pausen.

Jagten på en udligning tvang AaB længere frem på banen i anden halvleg, hvor de fik en gylden mulighed, da AaB fik tildelt et straffespark.

Iver Fossum blev den store skurk, da Patrik Carlgren pillede forsøget i Randers-målet.

Det massive AaB-pres forsatte, og det brændte for alvor på for gæsterne. Flere gange dansede bolden omkring mållinjen, men alle gange lykkedes det Randers at afværge ved keeper Carlgren.

Da det trak allermest op til en udligning, kom dødsstødet i stedet med et kvarter igen. Saba Lobjanidze blev spillet helt foran mål, hvorfra han let kunne bringe Randers på 2-0.

Mikkel Kallesøe udbyggede til 3-0 to minutter før tid.

Med sejren spiller Randers for alvor sig ind i kampen om top-6 med en fjerdeplads, mens AaB er i problemer på niendepladsen.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix De to første AGF-mål blev kreeret af Mustapha Bundu, og det tredje var et straffespark begået mod angriberemn fra Sierra Leone.

AGF - FC Nordsjælland 3-1

1-0 Jeppe Ankersen (6) 1-1 Kian Hansen (41) 2-1 Bror Blume (62) 3-1 Patrick Mortensen (straffe 65).

Succesen fortsætter for superligaklubben AGF, der nu har vundet seks ligakampe på stribe.

Søndag eftermiddag blev det til en 3-1-sejr på hjemmebane over FC Nordsjælland.

Mustapha Bundu har været en af de toneangivende spillere i AGF’s optur, og mod FC Nordsjælland var han igen afgørende.

Offensivspilleren fra Sierra Leone lagde op til AGF’s to første mål, og han fremtvang det straffespark, som var nøglen til AGF’s sidste mål.

Med sejren cementerer AGF sin position som nummer tre i Superligaen, hvorimod FCN risikerer at ryge ud af top-6-placeringerne, når runden er færdigspillet.

AGF åbnede søndagens målkonto allerede efter seks minutter.

Med et snedigt træk på midten af banen skabte Mustapha Bundu nærmest en friløber til sig selv.

I første omgang fik han sit forsøg blokeret af FCN-målmand Nicolai Larsen. Returen røg dog tilbage til Bundu, der med en flad aflevering fandt holdkammerat Jakob Ankersen fri foran mål, og Ankersen prikkede sikkert AGF på 1-0.

Efter målet stillede hjemmeholdet sig længere tilbage på banen, og det udnyttede FCN, som kom til flere chancer efter gennemspillede angreb. Mads Døhr Thychosen misbrugte eksempelvis en kæmpe chance.

Lidt ulogisk var det efter en dødbold, at de ellers klejne gæster skulle bringe sig på tavlen.