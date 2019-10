Knivskarp angriberduo banker FCK og sikrer Brøndby stor derbysejr

Angrebsduoen Simon Hedlund og Kamil Wilczek sørgede med henholdsvis et og to mål for, at Brøndby søndag besejrede FC København 3-1 på hjemmebane.

FCK sluttede med ti mand, efter at Rasmus Falk fik rødt kort i anden halvleg, og et selvmål af Brøndbys Andreas Maxsø var ikke nok til point.

Med sejren fik Brøndby sat en stopper for FC Københavns stime på fire sejre i arvefjendeduellen.

De 3 point betyder, at Brøndby efter et par nederlag kravler op på femtepladsen med 19 point for 12 kampe.

FCK har 25 point på andenpladsen, men de forsvarende mestre kan tabe yderligere terræn til topholdet FC Midtjylland, som søndag aften gæster Silkeborg.





Ritzau