Mads Øland er færdig som direktør i Spillerforeningen

Den mangeårige direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, stopper med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

Blå bog Mads Øland

Født i 1965 i Farsø (54 år).

Fik sin første kontrakt som fodboldspiller i Viborg i 1985. Derudover repræsenterede han KB, Vanløse og B93 i divisionerne.

Blev blandt andet kendt for sit indkast, der blev indledt med et kraftspring.

Indtrådte fra 1985 i Spillerforeningens bestyrelse, hvor han senere blev formand. I 1997 indstillede han karrieren for at hellige sig jobbet som direktør i Spillerforeningen.

Uddannet kulturgeograf fra Aarhus Universitet og har en bachelor i idræt fra Københavns Universitet.

Stoppede som direktør i Spillerforeningen i januar 2020. Han fortsætter dog med at varetage foreningens interesser i Fifpro, Den Internationale Spillerforening. Derudover forbliver han direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF).

Blev i forbindelse med stoppet hos Spillerforeningen præsenteret som ny administrerende direktør i CSPPA, som er den internationale spillerforening i computerspillet Counter-Strike). Vis mere

Foreningen, der varetager professionelle fodboldspilleres interesser, oplyser, at Ølands stop sker i forbindelse med en ny strategi og omorganisering af foreningen. Øland vil fortsat løse internationale opgaver og varetage de danske interesser i den internationale fagforening, Fifpro.

Den afgåede direktør skifter til et job som administrerende direktør for CSPPA, som er den internationale spillerforening i Counter Strike.

Spillerforeningen har udpeget Michael Sahl Hansen som midlertidig administrativ chef. Han vil varetage stillingen sideløbende med sit job som direktør i Håndbold Spiller Foreningen og bestyrelsesmedlem i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

»Michael (Sahl Hansen red.) er for os et naturligt valg til at lede den her fornyelsesproces sammen med bestyrelsen og teamet i Spillerforeningen. Han har stor erfaring fra både nationalt og internationalt arbejde inden for professionel sport«, siger Jeppe Curth, der har titel som formand i Spillerforeningen.

Kontroversiel type

Mads Øland har været en omdiskuteret person i det danske idrætsmiljø, hvor mange har stødt sig på hans forhandlingsstil.

Det er Øland, der har ført ordet, når spillerne har forhandlet med DBU - blandt andet om nye landsholdsaftaler, der i flere omgange har kastet dansk fodbold ud i arbejdskonflikt.

Uenighederne fik i 2017 den konsekvens, at DBU aflyste kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Sverige, mens unionen året efter erstattede herrelandsholdet med et hold af amatører i en testkamp i Slovakiet.

Selv ser Øland tilbage på sin tid i direktørstolen med tilfredshed og kalder afskeden vemodig.

»Det har også været en stor ære og tillidserklæring at repræsentere spillerne på både klub- og landshold i så mange år. Med dygtige medarbejdere og rådgivere synes jeg, at vi har opnået gode ting for spillerne«, siger han i pressemeddelelsen.

Ølands opgaver bliver foreløbig overtaget af Håndbold Spiller Foreningens direktør, Michael Sahl Hansen, der er udpeget som midlertidig administrativ chef.

ritzau