Reaktioner på Eriksens skifte: Turen til landet med den specielle tankegang er et skridt ned

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Christian Eriksen har underskrvet en fire et halvt år lang kontrakt med den italienske storklub Inter.

Her er en stribe reaktioner fra fire tidligere Serie A-aktører samt landstræneren på midtbanemandens skifte, der sker fire en halvt måned før Eriksen skal spille EM med det danske landshold.

»Der er størst chance for at få succes i Italien, hvis man lever sig ind i italienernes mentalitet. De har en speciel tankegang omkring fodbold, og den skal man sætte sig ind i«.

»Man skal også være åben. Italienerne kan godt lide, at man taler deres sprog, åbner op, smiler og siger gode ting. Men nummer et på listen er, at man skal spille godt. Og det allervigtigste er, at man scorer nogle mål. Det kan de godt lide«.

»Tottenham har jo et bedre hold end Inter, men på cv’et er Inter meget større med mange flere meritter end Tottenham. Men kigger man på Serie A over for Premier League, så er det et skridt ned«.

Preben Elkjær

----

»Det er først og fremmest positivt for ham selv, men det er også positivt for det danske fodboldlandshold, at man ikke får en spiller, der vil komme til EM efter kun at have spillet halvdelen eller en tredjedel af kampene«.

»Jeg vil mene, at han har kvaliteten og egenskaberne til at slå til i Inter. Når jeg har set Inter spille, har det været i 3-4-1-2, 3-5-2, eller hvad pokker man nu vil kalde det. Det giver en midtbane med mange spillere, og han kommer til at have to bevægelige angribere foran sig«.

»Inter er en klub, der havde nogle fantastiske år i den sidste halvdel af 00’erne, men har været igennem en mere træg periode efter 2010, hvor man vandt Champions League-finalen. Nu er klubben på vej tilbage og ligger i toppen af Serie A sammen med Juventus«.

Michael Laudrup

----

»Jeg håber selvfølgelig, at han med den nye tilværelse i Milano kommer til at spille kontinuerligt og få masser af minutter på banen, så vi får ham at se i absolut topform til EM-slutrunden til sommer«.

»Alle ved, at Christian er en vigtig del af vores landshold, og derfor er det essentielt for os, at han får mange spilleminutter uge efter uge og bliver matchet på et højt niveau«.

Åge Hareide

----

»Han er en kreativ midtbanespiller, der er dygtig teknisk. Dem kan man godt lide i Italien. Jeg håber og tror derfor på, at det bliver godt for Christian i Inter«.

»Så har han også en god ydmyghed, fordi han arbejder godt for holdet. Men det er klart, at det vigtigste er, at han får scoret et par mål og lavet en masse assister«.

Martin Laursen

----

»Det er mere kantede og skabelonprægede spilsystemer i Italien«.

»Da Christian læser spillet rigtig godt og er en intelligent fodboldspiller, tror jeg, at han vil få forholdsvist nemt ved at falde ind i de spilmønstre, der er i Italien«.

Martin Jørgensen

Ritzau