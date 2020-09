Kan nogen bremse Bayern? Mens flere af udfordrerne sælger de bedste, sprudler rekordmestrene i rollen som Europas bedste

Statistikken taler et entydigt sprog og er frygtindgydende læsning for konkurrenterne. Med 8 mesterskaber i træk har Bayern München sat sig tungt på toppen af tysk fodbold, og i sidste sæson gjorde storklubben for anden gang siden 2013 endda rent bord ved ligeledes at vinde pokalturneringen og Champions League. Så ved indgangen til den 58. udgave af Bundesligaen synes spørgsmålet om, hvem der kan og skal bremse Bayern München, mere påtrængende end nogensinde før.

Det mest indlysende svar på spørgsmålet vil være, at en eller flere af de fire klubber, som sluttede efter Bayern i tabellen i sidste sæson, løfter opgaven. Det vil sige Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach og Bayer Leverkusen, men med deficit på 13, 16, 17 og 19 point i forhold til storklubben, da regnskabet senest blev gjort op, er opgaven monumental.

Udover at fokusere på egne styrker, vil udfordrerne lede efter eventuelle sprækker i det bayerske panser, men umiddelbart er de svære at få øje på. Efter at Hans-Dieter ’Hansi’ Flick først på midlertidig basis og siden på fast kontrakt overtog cheftrænerstillingen, har Bayern virket stærkere end nogensinde tidligere.