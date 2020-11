Kameraer fanger nærkontakt: Læge er tryg ved at sende landsholdet i kamp mod Sverige

Det er stadig sundhedsmæssigt forsvarligt at afvikle onsdagens testkamp mellem Danmark og Sverige, selv om landsholdsspilleren Robert Skov og en fra behandlerteamet er testet positiv for coronavirus.

Der er nemlig ikke grund til at tro, at de er blevet smittet i landsholdslejren, som de mødte ind i mandag, men at de smittede har taget virusset med ind i lejren.

Det siger landsholdslæge Morten Boesen på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

»Det er forsvarligt at spille kampen. Vi skal huske, at alle andre er testet negative - ikke bare i går (mandag, red.), men også inden deres kampe i weekenden og i alle andre tidligere tilfælde«.

»Så det er to tilfælde, der er bragt ind i lejren og ikke sket i lejren. Så det er smittetilfælde, der er opfanget, før lejren for alvor kom i gang og boblen kunne aktiveres«, siger landsholdslægen.

»Vi mødte ind i går, så det er ret nyt og hurtigt, at vi har fanget det her. I går, da alle mødte ind, blev de testet ad to omgange. Først ved en quicktest og siden en mere præcis laboratorietest. Først var alle negative, mens der var to smittede ved laboratorietesten. Frem til svarene lå klar, blev der taget en masse forbehold«, tilføjer han.

To trænere, otte spillere og et ikke oplyst antal stabsmedlemmer er blevet isoleret, fordi de nåede at være i ’potentiel nærkontakt’ med de smittede.

»Vi har lavet en risikoanalyse ud fra, hvem de smittede har været i potentiel nærkontakt med. De er nu gået i en slags hjemmeisolation, og nye spillere kan så komme ind. De isolerede testes, og på fjerdedagen kan vi ophæve isolationen«, siger Morten Boesen.

Han forklarer begrebet ’potentiel nærkontakt’ nærmere:

»Sundhedsstyrelsen har klare retningslinjer om, at hvis man i over 15 minutter har stået inden for en meters afstand, så er man i potentiel nærkontakt. Det dækker især over tilfælde, hvor man har siddet og spist ved siden af hinanden i længere tid eller for eksempel siddet i en bil sammen«.

»En protokol fra Uefa er, at vi skal filme alle aktiviteter, og det har gjort det nemt for os, for så har vi kunnet se, hvem alle har siddet ved siden af ved måltiderne. Derfor er vi trygge ved, at vi har opfanget potentiel nærkontakt«, siger Morten Boesen.

Blandt de isolerede er landstræner Kasper Hjulmand og assistenttræner Morten Wieghorst. I deres fravær kommer trænerteamet mod Sverige til at bestå af angrebstræner Ebbe Sand, målmandstræner Lars Høgh og analytiker Mounir Akhiat.

TV2’s kameraer fangede mandag en sekvens, hvor Robert Skov og Ebbe Sand talte sammen på træningsbanen, men det var udendørs og i for kort tid til, at Sand også skal isoleres, siger landsholdslægen.

»Det er en udendørsaktivitet, og fodbold er ikke anset som en højrisikoaktivitet. En samtale uden for, som ikke har varet mere end nogle minutter, det antager vi ikke som en sikker nærkontakt«, siger Morten Boesen.

ritzau