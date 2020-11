»Vi må bare bede for, at det går godt«: Store klubber harcelerer over landskampe midt i coronakaosset

Klubtrænere er sjældent helt vilde med landsholdsfodbolden, da den repræsenterer en risiko for skader til deres stjerner.

Og endnu værre er det nu, hvor coronavirussen med det tekniske navn covid-19 hærger kloden. Det har fået talrige store navne fra lige så store klubber til at udtrykke skepsis over de næste dages landskampe, hvor spillere samles i nye bobler på kryds og tværs af verden fra forskellige nationale ligaer med forskellige protokoller og forskellige risici for smitte.

Her er et udvalg af fem kritiske trænere og en enkelt dansk topspiller, der ikke ser landsholdsfodbolden som et problem:

Jürgen Klopp, Liverpool-manager, i november på pressemøde:

»I spørger, om jeg er bekymret for positive coronatest på landsholdsopgaver, og jeg svarer ’ja’. Jeg er bekymret for alle de her ting. For os føles det mere trygt, når vi alle er sammen, selv om vi også har haft nogle sager i klubben«.

»Problemet med landsholdssituationen er, at vi ikke har nogen magt over den. Ikke rigtigt. Vi forsøger at finde ud af, hvordan protokollerne er hos alle de forskellige nationale forbund, men det er op til dem at svare eller ej, og Fifa har ikke rigtig nogen standard. Det ville være en kæmpe hjælp, hvis vi bare kunne lade være med at sende en spiller afsted, hvis vi for eksempel ikke får svar fra et nationalt forbund. Det ville være en hjælp, for for når vi får et svar, ved vi, om alle protokollerne er i orden«.

Erik ten Hag, Ajax-træner, til De Telegraaf:

»Nu, hvor vi ser virussen sprede sig, er landsholdsfodbold ikke fornuftigt. Især venskabskampene. Når først spillerne drager afsted til deres landshold, bliver foranstaltningerne og kontrollen mindre. Det vil få konsekvenser«.

Kasper Schmeichel, dansk Leicester-målmand, i november til Sky Sports:

»Det handler åbenlyst om politik (at påtvinge spillere fra engelske klubber karantæne efter at have været på landsholdsopgave i Danmark, red.). Jeg tror ikke, at det bunder meget i videnskab. Politikken i det er, at regeringen har lavet en beslutning for nu. Jeg håber, at de kommer til fornuft og indser, at vi er meget beskyttede og lever i en boble. Vi bliver testet hele tiden, og jeg håber på at have mulighed for at deltage i mindst en, hvis ikke to af landskampene«.

José Mourinho, Tottenham-manager, i november på pressemøde:

»Det ser ud til, at vi har fundet en løsning, der beskytter både os og spilleren (Pierre-Emile Højbjerg, red.), og tillader spilleren at spille en kamp for Danmark. Og situationen er simpel. Den første kamp er en venskabskamp – Danmark-Sverige. Det går ikke. Den anden kamp er i Nations League på hjemmebane i København, hvor Pierre-Emile er suspenderet, fordi han fik gult kort senest mod England«.

»Den tredje kamp er Belgien-Danmark, så han bliver hos os og rejser direkte til Belgien. I forhold til den kamp gør han, hvad han vil, hvilket er at spille med stolthed for sit land. Og så kommer han tilbage, og så er situationen løst for alle«.

Roger Schmidt, PSV-træner, i oktober til De Telegraaf:

»I den nuværende situation med virussen er vi nødt til at overveje, om det virkelig giver mening at sætte spillere i en situation, hvor de rejser til andre lande og potentielt set spreder sygdommen. Flere og flere bliver inficeret – også inden for fodboldhold – og så mener jeg ikke, at der er en pointe i at spille landskampe«.

»Jeg forstår godt vigtigheden af landsholdsfodbold, men i sidste ende må vi først og fremmest tage os af spillernes helbred«.