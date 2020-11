Fodboldstormagtens største nedtur i 89 år er lidt af et deja-vu

Det var en varm sommereftermiddag i juni 2018 i en by i Rusland ca. 900 km øst for Moskva. Det tyske fodboldlandshold var helt sensationelt netop blevet slået ud af VM-turneringen allerede efter gruppespillet efter en pauver indsats mod Sydkorea.

Opkomlingene fra Asien havde besejret de regerende verdensmestre 2-0. Iført de grønne udebanetrøjer gik spillerne fra stormagten desillusionerede og hovedrystende rundt på den pompøse VM-arena. Katastrofen i Kazan var en kendsgerning. Tysk landsholdsfodbold havde nået bunden. Foreløbigt, tilsyneladende.

Tirsdag aften – 874 dage efter VM-blamagen - gentog scenerne sig nemlig på atletikstadion Estadio de La Cartuja. Og mens Sydkorea i 2018 med blot to scoringer fik den europæiske fodboldhistories største magtfaktor overhovedet til at skælve, så formåede et stærkt forynget spansk landshold, der er under fortsat konstruktion frem mod EM 2021 og VM året efter, at åbne et krater under det tyske landshold.