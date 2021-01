EM-kandidater er i knibe: To af de største danske stjerner har en uge til at finde en ny klub

Det kunne dårligt være mere storladent. Da Inter i januar 2020 præsenterede Christian Eriksen som ny spiller, skete det blandt andet med en svulstig video. Danskeren optrådte i skræddersyet jakkesæt, strygere anlagde en højtidelig tone, og den mægtige Scala-opera i Milano udgjorde rammen, mens en luftig kvindestemme lommefilosoferede på engelsk:

»Drømme kan bringe dig steder hen, hvor du aldrig har været før«, startede hun, før hun til sidst konkluderede:

»Men denne drøm er ikke for alle. Dette er virkeligt«.

Nu, et lille år senere, ville Christian Eriksen dog sikkert ønske, at det blot var et syn i søvnen. For drømmen har udviklet sig til et mareridt.