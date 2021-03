Analyse: Daniel Agger kan hurtigt komme i spil i Brøndby

Det kunne have været et pressemøde med landsholdet for 10 år siden. Ved et hvidklædt bord med talrige mikrofoner stod de side om side, Daniel Agger og Lars Jacobsen, der i en stor del af dette årtusinde var bærende kræfter for Danmarks rød-hvide fodboldflagskib.

Men deres ord handlede ikke om nationalmandskabet, de handlede om HB Køge. De handlede ikke om at være spillere, de handlede om at stå på sidelinjen.

Onsdag klokken 13.03 præsenterede førstedivisionsklubben de to rutinerede mænd som ny trænerduo fra næste sæson. Dermed bliver de atter en aktiv del af dansk fodbold, efter at de begge indstillede spillerkarrieren i 2016.