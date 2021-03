»Det er fandeme godt gået af os«: De danske talenter kan udfordre alle ved EM efter storslået gruppespil

De danske fodboldtalenter er blandt Europas allerbedste. Det understregede de med største tydelighed, da mændenes U21-landshold onsdag aften rundede et suverænt EM-gruppespil af med at vinde 3-0 over Rusland efter endnu et par flotte mål.

Dermed har de unge fodboldgutter på en uge sejret tre gange uden at lukke et eneste mål ind i Ungarn. Til gengæld har de selv scoret seks mål. De andre sejre kom mod Island og stærke Frankrig, og den danske indsats har udstillet så store kvaliteter defensivt såvel som offensivt, at det giver håb om endnu større resultater ved EM’s slutfase.

»Det er helt vildt fedt, at vi slutter af med at smadre Rusland. Det er fandeme godt gået af os ved det her EM«, sagde Anders Dreyer til DR.