12 store europæiske fodboldklubber planlægger at stifte en ny turnering med navnet Super League.

Det meddeler klubberne kort efter midnat natten til mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Aftalen inkluderer storklubber som Manchester City, Real Madrid, Barcelona og Juventus.

Også AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Inter Milan, Liverpool, Manchester United og Tottenham er med om bord.

Udbryderturneringen skal spilles midt på ugen og have i alt 20 hold med, hvoraf 15 af dem skal være medstiftende hold. Dermed søger klubberne tre yderligere hold for at lande på de 15 hold tilsammen.

»Tre yderligere klubber vil blive inviteret til at slutte sig til de resterende klubber inden starten på den indledende sæson, som begynder hurtigst muligt«, skriver klubberne i en fælleserklæring ifølge AFP.

De sidste fem klubber skal kvalificere sig til turneringen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters modtager de stiftende klubber et engangsbeløb på 3,5 milliarder euro. Det svarer til cirka 26 milliarder danske kroner,

»Ved at samle verdens største klubber og spillere i turneringen Super League skriver vi et nyt kapitel i europæisk fodboldhistorie, der skal sikre konkurrence og faciliteter i verdensklasse og øget økonomisk støtte til den brede fodboldpyramide«, siger Joel Glazer.

Super League for kvinder

Han er amerikansk medejer af Manchester United og næstformand i Super League.

Der vil også blive præsenteret en Super League for kvinder, skriver Reuters.

Turneringen mødte allerede inden offentliggørelsen af planerne kritik.

Søndag stillede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) sig forrest i kritikken og truede med at gå rettens vej for at stoppe turneringen.

Ifølge Uefa kan klubberne blive straffet for at starte deres egen turnering. De kan ifølge forbundet blive udelukket fra de nationale turneringer, og spillerne risikerer at få frataget muligheden for at repræsentere deres landshold.

Også en række fodboldpersonligheder, organisationer og politikere har sluttet sig til koret af kritikere.

