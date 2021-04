Manchester City trækker sig fra Super League

Den nye udbryderturnering European Super League ser aften ud til potentielt at være på vej til at smuldre.

Manchester City bekræfter, at klubben trækker sig fra ligaen. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Ifølge flere britiske medier - herunder BBC, Sky og The Guardian - er Chelsea på vej til at gøre det samme. Det er dog ikke bekræftet.

City og Chelsea er to af seks klubber fra Premier League, som var blandt de 12 storklubber, der mandag annoncerede stiftelsen af den eksklusive europæiske liga som konkurrent til Champions League.

Det skabte straks kaos og voldsomme reaktioner i hele fodboldverdenen, hvor Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), straks truede med eksklusion og diverse sanktioner mod klubber og spillere.

Ifølge de engelske medier har Chelsea fortrudt sin indtræden i Super League, og derfor vil man inden længe meddele, at man forbereder at trække sig fra projektet med udbryderligaen. Det forventes, at klubben kommer med en officiel melding tirsdag aften.

Regeringen blander sig

Flere medlemmer af den britiske regering udtalte mandag, at de var imod en europæisk udbryderturnering for de store hold.

Tirsdag understreger ministeren for sport, Oliver Dowden, på Twitter, at regeringen stadig agter at iværksætte en undersøgelse af forsøget fra de 12 klubber.

»Det er godt at se, at Chelsea og Manchester City er kommet til fornuft. Vi bliver nødt til at sørge for, at det her aldrig kan ske igen«, skriver ministeren.

Også Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, bifalder på Twitter beslutningen fra de to klubber.

»Jeg håber, at de andre klubber i European Super League vil følge trop«, skriver han.

Chelsea var i aktion hjemme mod Brighton i Premier League tirsdag aften. Inden opgøret demonstrerede en stor gruppe Chelsea-fans uden for stadion.

Fansene er vrede over klubbens indtræden i den lukkede europæiske liga, men ifølge de engelske medier kan fansene altså snart ånde lettet op.

Fansene blokerede blandt andet for holdets spillerbus, da den ankom til Chelseas hjemmebane i London, Stamford Bridge.

De øvrige ti klubber i European Super League er Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Juventus, Inter, AC Milan, Real Madrid, FC Barcelona og Atlético Madrid.

En række engelske medier erfarer, at udbryderklubberne mødes tirsdag aften for at drøfte situationen.

ritzau