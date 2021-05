Qatar forsvarer udskældt situation for migrantarbejdere under forberedelse af VM: Danmarks, Norges og Tysklands kritik rammer forbi

Qatar har i foråret været udsat for kritik på grund af VM-værtens behandling af gæstearbejdere.

Landsholdene fra Danmark, Norge, Tyskland og Holland markerede i marts deres holdninger til forholdene i Qatar på protesttrøjer før kampe i VM-kvalifikationen.

Protesterne og markeringerne rammer dog forbi skiven, lyder det fra sheik Thamer Al Thani, der er vicedirektør for kommunikationskontoret i Qatars regering.

»Vi støtter forbund og spillere, der bruger deres platform til at kæmpe for menneskerettigheder«.

»Men deres kritik af VM i 2022 er fejlplaceret«, siger Thamer Al Thani i et interview med nyhedsbureauet dpa.

I februar skrev avisen The Guardian, at 6.500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka er døde i Qatar, siden landet i 2010 fik tilkendt værtskabet for VM.

Det fik straks kritikken af Qatar til at blusse op. Flere norske klubber opfordrede Det Norske Fodboldforbund til en VM-boykot, og samme melding kom fra danske fans.

Før en VM-kvalifikationskamp mod Moldova trak det danske landshold efter samtaler med Amnesty i en trøje med budskabet ’Football supports change’ (fodbold støtter forandring).

Det norske landshold lavede også en markering på trøjerne før en udekamp mod Gibraltar med ordene ’Human rights - on and off the pitch’ (menneskerettigheder - på og uden for banen).

Hollands og Tysklands landshold valgte også at iføre sig trøjer for at lave en markering over for Qatar.

Foto: Marvin Ibo G'ng'r/Ritzau Scanpix

Ifølge sheik Thamer Al Thani er der dog mange, der ikke er bekendt med alle de ændringer, der er sket hos den kommende VM-vært. Thamer Al Thani fortæller, at der sker betydelige fremskridt.

»Vi vil gerne have, at fodboldforeninger, fanforeninger og spillere engagerer sig mere med Qatar for at forsøge at forstå den proces, et land som Qatar skal igennem for at revidere sine arbejdslove«, siger han.

På kommunikationskontorets hjemmeside uddyber Thamer Al Thani nogle af de samme pointer.

Her fortæller sheiken, at arbejdet på byggepladser i de varmeste timer nu er blevet forbudt, og at ny teknologi hjælper med at køle temperaturen omkring arbejderne ned.

Arbejderne bliver desuden indkvarteret i mere moderne byggerier, fortæller han, mens kvalifikationerne hos de inspektører, der skal tilse arbejdet på byggepladserne, er højnet.

Der er også lavet et system, der skal sikre, at lønnen bliver betalt, og at det sker til tiden, fortæller han.

Foto: Fermin Rodriguez/Ritzau Scanpix

Når det kommer til avisen The Guardians opgørelse af 6.500 dødsfald blandt gæstearbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka, har Thamer Al Thani desuden en tilføjelse.

»Migranter fra disse lande inkluderer også studerende, ældre og ansatte på kontorer, i butikker, skoler og hospitaler«.

»Qatar har mere end 1,4 millioner migranter fra disse lande. Kun 20 procent af dem er ansat i byggesektoren, som tegner sig for mindre end 10 procent af dødsfaldene fra 2014 til 2019«, siger han.

Næste års VM afholdes i november og december.

ritzau