Midtjyders Champions League-forhindring er en kolos på lerfødder

Mens FC Midtjylland sluttede 1 point efter Brøndby i forrige sæsons mesterskabsduel, blev det til et hul på 25 point for Celtic op til Rangers i de to klubbers traditionsrige rivalisering i skotsk topfodbold. Det grimme pointfaktum er den slags, der gør rigtig ondt på en klub som netop Celtic, for de grønstribede fra Glasgow rummer en meget stolt fodboldhistorie.

Den seneste storhedstid bestod af ni skotske mesterskaber på stribe fra 2012 til 2020, hvor det også blev til deltagelse i både Champions League og Europa League. I sidstnævnte blev det dog til et klart samlet nederlag til FC København i 1/16-finalerne i 2019-2020-sæsonen.