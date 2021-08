Trods nedtur i sidste minut: Brøndbys vej til Champions League er åben

Brøndby er tvunget til at vinde hjemme over Red Bull Salzburg onsdag i næste uge for at kvalificere sig til Champions Leagues guldrandede gruppespil.

Det står klart, efter at det danske mesterhold tirsdag tabte udebanekampen mod østrigerne med tålelige 1-2 i den første af to playoffkampe.

Bedømt på spil og chancer skal Niels Frederiksens mandskab være glade for at kunne rejse hjem med det udgangspunkt, for Brøndby scorede på sin første af blot to afslutninger i kampen.

Det skete allerede i opgørets fjerde minut, hvor Mikael Uhre bankede bolden i kassen.

Siden fulgte et langt stormløb ned mod Brøndbys felt, og 30 gange blev Salzburg noteret for en afslutning i opgøret.

Karim Adeyemi udlignede i det 56. minut, og fortjent kunne Brenden Aaronson sørge for en Salzburg-sejr på kanten til tillægstiden.

Kampen i tal Salzburg - Brøndby 2-1 0-1 Mikael Uhre (4) 1-1 Karim Adeyemi (57) 2-1 Brenden Aaronson (90) Der er returkamp onsdag 25. august i Brøndby. ØVRIGE KVALIFIKATIONSKAMPE Sheriff Tiraspol-Dinamo Zagreb 3-0 1-0 Adama Traoré (45) 2-0 Dimitris Kolovos (54) 3-0 Adama Traoré (80) Monaco-Shakhtar Donetsk 0-1 0-1 Pedrinho (19)

Første halvleg kunne ellers ikke være forløbet bedre set med Brøndbys øjne.

Det danske mesterhold fik en drømmestart på kampen med en scoring allerede i det fjerde minut.

Ude på kanten vandt Kevin Mensah en fysisk duel med Salzburg-danskeren Rasmus Nissen Kristensen. Bolden blev slået fladt ind til Mikael Uhre, der viste høj klasse ved at holde sin modstander væk, vende rundt om sig selv og smækkede bolden i mål.

Det var Brøndbys eneste afslutning i hele første halv