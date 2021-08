Måske lyder det som en lille forskel, men for Danmarks bedste fodboldspillere er den stor.

De er vant til at møde glade fans på danske gader, de er vant til at høre et »godt spillet« eller »du er sej« i forbifarten, de er vant til at blive bedt om autografer og selfies. Alt det oplever de stadig. Efter denne sommers EM-eventyr, der startede så ondt og siden blev så godt, er der bare kommet et ekstra lag på, og det er et lille ord, der gør den store forskel:

»Tak«.