Andreas Skov Olsen starter inde mod Skotland

De to tidligere FC Nordsjælland-holdkammerater Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard starter inde i fodboldlandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Skotland.

De placerer sig på hver sin kant i Danmarks forreste kæde, hvor Yussuf Poulsen er central angriber.

Det fremgår af Danmarks startopstilling til kampen.

Mens Mikkel Damsgaard havde en kometagtig karriere under EM, var slutrunden en større skuffelse for Andreas Skov Olsen. Den venstrebenede kantspiller fik korte indhop i Danmarks to første gruppekampe og sad siden på bænken i resten af turneringen.

Danmark er ramt afbud fra Kasper Dolberg, Andreas Cornelius og Martin Braithwaite i den forreste kæde.

Under EM gik landstræner Kasper Hjulmand over til primært at starte med en trebackkæde, og den disposition holder landstræneren fat i mod Skotland. Her overtager Joachim Andersen pladsen fra en skadet Jannik Vestergaard.

Kan tage et stort skridt mod VM-slutrunde

Med en sejr over Skotland kan Danmark tage endnu et stort skridt mod næste års omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar. Efter de første tre kvalifikationsrunder ligger holdene nummer et og to i gruppen, Danmark har ni point, Skotland har fem point. Kun vinderen kvalificerer sig direkte til VM.

Danmarks startopstilling ser ud som følger (3-4-3):

Kasper Schmeichel - Andreas Christensen, Simon Kjær, Joachim Andersen - Daniel Wass, Thomas Delaney, Pierre-Emile Højbjerg, Joakim Mæhle - Andreas Skov Olsen, Yussuf Poulsen, Mikkel Damsgaard.

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) stiller Skotland op i en 3-5-2-opstilling. Blandt holdets største profiler er landsholdsfører Andy Robertson fra Liverpool og wingbacken Kieran Tierney fra Arsenal.

Skotterne er hårdt ramt af afbud på grund af coronasmitte og skader til kampen mod Danmark. Derfor har landstræner Steve Clarke kun otte mand på bænken, mens Hjulmand råder over 12 udskiftere.

VM-kvalifikationskampen begynder klokken 20.45. Der er meldt udsolgt i Parken.

