9. runde i Superligaen: AGF rykker med udesejr over Silkeborg væk fra bunden

Silkeborg-AGF 0-2

0-1 Yann Aurel Bisseck (71), 0-2 Mikael Anderson (73)

To lynmål i midten af anden halvleg blev afgørende for AGF, som med en 2-0-sejr mandag kunne tage alle tre superligapoint med hjem fra Silkeborg.

Selv om det længe var Silkeborg, som havde et lille overtag i lokalopgøret mellem de to jyske klubber, var det gæsterne, som vandt sin anden kamp i træk i Superligaen.

Dermed er AGF kommet i gang oven på en sløj sæsonstart, hvor det blot blev til tre point i sæsonens første syv kampe.

Sejren sender AGF forbi SønderjyskE og Brøndby og op på niendepladsen med 9 point, mens Silkeborg forbliver på sjettepladsen to point foran aarhusianerne efter ni kampe.

Første halvlegs kampbillede var ganske tydeligt, da Silkeborg nød godt af at være mest på bolden, mens AGF lurede på omstillinger.

Omstillingerne kastede dog kun et par halve chancer af sig for AGF, mens Silkeborgs fine boldomgang skabte flere forsøg.

Helt farligt blev det dog ikke for alvor for hjemmeholdet, som dermed ikke gav de 8013 tilskuere på Jysk Park noget at glæde sig over.

Silkeborg fortsatte i anden halvleg med at dominere på bolden, men forsøgene fra værterne var endnu uskarpere end før pausen.

Midt i anden halvleg vågnede AGF så op, og gæsterne begyndte at satse lidt mere, hvilket i den grad gav pote.

For på to hjørnespark i 71. og 73. minut skød AGF Silkeborg i sænk med de to hurtige dødboldsmål.

Det første stod den tyske midterforsvarer Yann Bisseck for, da han i en lav højde kom flyvende og headede hjørnesparket fra højre ind via stolpen.

Kort efter endte et hjørne fra modsatte side for fødderne af islandske Mikael Anderson på kanten af feltet, som dermed scorede sit andet mål for AGF i sin anden kamp.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FC København-FC Midtjylland 0-1

0-1 Junior Brumado (47). Udvisning: Evander Ferreira, FCM (27)

Efter 27 minutter af søndagens topdyst i Superligaen blev FC Midtjylland reduceret til ti mand, men alligevel endte midtjyderne med at vinde 1-0 over FC København på et afrettet skud af Junior Brumado.

Dermed er FCM nyt tophold i ligaen efter ni runder, mens FCK nu er nummer to.

FCK formåede på ingen måde at udnytte sit overtal, efter at FCM’s Evander så rødt kort for en stempling.

Værterne kunne i et udsolgt Parken slet ikke skabe åbne muligheder på grund af dårlig kvalitet i boldomgangen og på de normalt farlige indlæg.

FCM-træner Bo Henriksen sagde i pausen, at han trods ti mand ville gå efter sejren. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det betød, at et dybtstående FCM-hold kunne forsvare sig på heroisk og kløgtig vis, hvilket i sidste ende var nok til at tage sejren og tildele FCK sit første nederlag i sæsonen.

I en undervældende og forsigtig indledning var det svært for begge hold at skabe chancer.

SUPERLIGA Runde 9 Fredag AaB-OB 2-0 Søndag Vejle-Viborg 1-1 Randers-FCN 3-2 SønderjyskE-Brøndby 1-0 FC København-FC Midtjylland 0-1 Mandag 19.00 Silkeborg-AGF 0-2

Kampen fik til gengæld liv, da FCM’s midtbanespiller Evander fik direkte rødt kort for en sen stempling efter 27 minutter.

FCM pakkede sig derefter og gik dybt ned, hvor defensiven stod forrygende og lukkede godt af.

Derfor var det kun Jonas Wind, som kunne notere sig for en kvalificeret FCK-afslutning med et hovedstød i første halvleg.

Faktisk havde gæsternes ti mand den mest lovende mulighed, men angriberen Junior Brumado formøblede et kontraangreb.

Efter pausen chokstartede FCM.

Brumado opfangede en fejlaflevering og prøvede lykken med et langskud, der blev rettet af og siden fløj i en blød bue i mål til en overraskende 1-0-føring til FCM.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Presset var på FCK, men værterne fik på grund af langsom boldomgang og svingende kvalitet slet ikke spillet gennem FCM’s linjer.

Den jyske betondefensiv kunne nemt afvise, hvad der kom, og i den anden ende kunne FCK endda ånde lettet op, da et VAR-gennemsyn annullerede et dømt straffespark i midten af anden halvleg.

FCK’s spillemæssige problemer fortsatte.

Indlæggene og boldomgangen haltede, så derfor var et Jonas Wind-skud fra feltkanten bedste mulighed, men forsøget gik snert forbi, og det samme er FCK’s ubesejrede stime altså nu.

SønderjyskE-Brøndby 1-0

1-0 Abdulrahman Taiwo (90)

I en kamp der længe lignede, at det skulle slutte uden mål, endte Sønderjyske med at tage alle tre point i kampens overtid, da Brøndby blev besejret med 1-0 i Superligaen.

Sønderjydernes nigerianske angriber Abdulrahman Taiwo var manden, som i kampens sidste minut sendte hjemmeholdets publikum i ekstase med sit afgørende mål.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Opgøret var ellers helt lige langt hen ad vejen, hvor begge hold havde gode perioder i en kamp, der bestemt ikke manglede intensitet.

Sejren sender Sønderjyske op på tiendepladsen med otte point, hvilket er a point med netop Brøndby på niendepladsen.

Sønderjyske kunne efter en underholdende første halvleg ærgre sig mest over ikke at være i front.

For selv om Brøndby i momenter viste klasse, så var det Sønderjyske, som offensivt var farligst.

Især fra den ungarske kantspiller Daniel Prosser i højresiden fik hjemmeholdet kreeret en del chancer, men enten manglede skarpheden, og ellers var Brøndbys målmand Mads Hermansen på plads.

Dermed stod det 0-0 ved pausen, og den virkede Brøndby til at have udnyttet bedst.

Gæsterne fik nemlig flyttet stort set alt spillet op på Sønderjyskes banehalvdel de første 20 minutter af anden halvleg, men det lykkedes ikke det blågule mandskab at score i den gode periode.

Herefter fik de sønderjyske værter brudt Brøndbys dominans, og til allersidst i overtiden snuppede hjemmeholdet så sejren.

Efter klumpspil i Brøndby-forsvaret oven på en Sønderjyske-omstilling, endte bolden ved nigerianske Taiwo, som afgjorde kampen med sit mål til 1-0.