I lille Pandrup er der opstået en krise uden fortilfælde i dansk fodbold

Mesterslagteren i Saltum fik ikke betaling for frokost i én måned. Jørns Busrejser har sendt en regning til inkasso for at få betalt for transport af klubbens spillere. Udenlandske spillere blev sat på gaden. Spillere fik først løn, når de udeblev fra træning. Tysk ejer afviser at lade lokale investorer overtage klubben. Her er andet og sidste kapitel om spillet i kulissen i Jammerbugt FC.